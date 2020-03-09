Март 9th, 2020

В России огромные очереди за валютой

Длинные очереди выстроились у пунктов обмены валюты в Петербурге.

В частности, много желающих купить доллары в центре обмена на Лиговском проспекте.

«Продают, в лучших традициях, по новой цене — 75 рублей, а скупают по старой — 67 рублей. Спасибо „родному“ государству», — пишет в Twitter муниципальный депутат МО Лиговка-Ямская Александр Изотов.

Сегодня на нефтяном рынке было отмечено рекордное падение цен — крупнейшее с 1991 года. Оно вызвано разногласиями среди стран — экспортеров нефти в ОПЕК+. Россия отказалась поддержать сделку о новом сокращении добычи. В результате российская валюта просела до 75 рублей за доллар США и 85 за евро.