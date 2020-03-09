Март 9th, 2020

Европейские рынки открылись обвалом после падения нефтяных цен

Акции российских компаний на Лондонской фондовой бирже и европейские фондовые индексы 9 марта обрушились после обвала нефтяных цен.

Так, британский FTSE 100 падал до 8,8%, общеевропейский Stoxx 600 — до 7%, пишет The Bell.

Депозитарные расписки «Роснефти» упали на 22,5%, «Газпрома» — на 15,4%, передает «Интерфакс». Котировки «Магнита» рухнули на 17%, X5 Retail Group — на 14%.

«Новатэк» упал на 27,5%, «Лукойл» — на 25,6% добавляет РИА Новости.

Азиатские биржи также падают. Индекс Nikkei 225 снизился на 5%.

Стоимость барреля Brent в ночь на 9 марта обрушилась на 30% после разрыва сделки России с ОПЕК: стороны не договорились о продлении ограничений на добычу нефти, существующие ограничения снимаются с апреля.

Валютные торги на Московской бирже 9 марта не идут из-за выходного дня в России. На международном валютном рынке доллар к 13:40 мск стоил 74,45 рубля (плюс 8,6%), евро — 84,9 рубля (плюс 9,7%).

Баррель Brent к этому же времени на Лондонской бирже ICE стоил 35,9 доллара, отыграв падение.