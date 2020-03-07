Март 7th, 2020

Исследователи не могут разгадать татуировку одного из членов группы Дятлова

Трагедия, которая произошла на Урале в 1959 году с туристической группой Дятлова, до сих пор не разгадана. более того, обилие версий того, что же на самом деле произошло с туристами, также великое множество. Из всей группы молодых людей одна личность вызывает много вопросов у исследователей. Речь идет о Семене Золотареве.

Самая большая странность, бросающаяся в глаза, — это два разных имени, которыми пользовался Золотарёв при жизни. Официально, по паспорту, его звали Семен. Однако сам он представлялся людям как Саша (участники похода знали его под этим именем). Сменить имя в СССР было не так уж сложно, однако Золотарёв таких попыток не предпринимал.

Первоначально в поход должен был отправиться Владислав Биенко. Однако за несколько дней до отбытия он был неожиданно выведен из состава группы. Причина заключалась в том, что его участие было заблокировано профкомом, у которого на него были другие планы. Так в группе появился Золотарёв. Остальные дятловцы не горели желанием брать в группу незнакомого мужчину, который почти годился им в отцы. Однако он настаивал, что для получения более высокого разряда по туризму ему необходимо срочно совершить ещё один поход.

Важно отметить, что на тот момент Золотарёв уже был участником другой туристической группы, которая также совершала поход третьей категории сложности по Уралу. Более того, их поход стартовал в тот же день, что и у дятловцев. Не совсем понятно, почему Золотарёв, уже числившийся в составе одной туристической группы, неожиданно перешел в другую, а также почему Дятлов и компания не смогли ему отказать, хотя не горели желанием принимать его. Единственным адекватным объяснением этого неожиданного перехода может быть то, что поход дятловцев по плану заканчивался на несколько дней раньше.

Вполне возможно, что Золотарёва настоятельно порекомендовал взять кто-то весьма авторитетный и могущественный, раз ему не смогли отказать ребята из группы Дятлова. Но кто это был и означает ли это, что Золотарёва целенаправленно внедряли именно к дятловцам, невозможно сказать однозначно.

Еще одним аргументом в пользу того, что за Золотарёвым могли стоять могущественные силы, стал тот факт, что он похоронен на Ивановском кладбище. Почти все дятловцы похоронены на Михайловском, и только Золотарёв и Кривонищенко — на Ивановском, которое считалось самым престижным некрополем в городе (там хоронили артистов, ученых, видных местных деятелей). Погребение на престижном кладбище Кривонищенко вопросов не вызывает — его отец был начальником строительства Белоярской атомной станции и мог решить подобный вопрос. Но кто хлопотал за Золотарёва, который вообще был чужаком, только недавно приехал на Урал и не имел там ни близких друзей, ни родственников?

Согласно акту исследования тела Золотарёва, составленному судмедэкспертом Возрождённым, на обеих руках покойного были обнаружены татуировки. В документе они описаны следующим образом: «На тыле правой кисти у основания большого пальца татуировка «Гена». На тыле правого предплечья в средней трети татуировка с изображением свёклы и буквы + С, на тыле левого предплечья татуировка «Г.С ДАЕРММУАЗУАЯ», пятиконечная звезда и буква С, «Г + С + П = Д» и цифры 1921 год».

Этот факт является одной из самых больших загадок, связанных с личностью Золотарёва. Во-первых, нет никаких свидетельств, что татуировки у него были при жизни. Во-вторых, непонятно, какой смысл несут эти шифровки. Сохранилось достаточно большое количество послевоенных фотографий Семёна Золотарёва, в том числе и с обнаженными предплечьями. Ни на одной из этих фотографий не заметно татуировок. Родственники покойного также не помнили, чтобы у него была хоть одна татуировка. Наконец, свидетельств о татуированных предплечьях Золотарёва нет в воспоминаниях его коллег.

Еще меньше понятен смысл вышеупомянутых татуировок. ДАЕРММУАЗУАЯ, вероятнее всего, является аббревиатурой. Но как она расшифровывается, понять нельзя. Татуировки-аббревиатуры были популярны у советских преступников-рецидивистов. Но они всегда предпочитали короткие аббревиатуры, звучавшие аналогично уже существующим словам. Например, КОТ – «коренной обитатель тюрьмы». Или МИР — «меня исправит расстрел». Накалывать себе несуществующее слово, больше похожее на какое-то магическое заклинание, вряд ли кто-то решился бы.

Странностей в биографии самого загадочного участника похода не меньше, чем в обстоятельствах гибели дятловцев. Время от времени выдвигаются самые невероятные гипотезы: что Золотарёв был агентом КГБ, завербованным в годы войны шпионом, что на самом деле в поход отправился не Семён, а его брат, что настоящий Золотарёв в действительности выжил, а вместо него был подброшен труп неизвестного заключённого. Возможно, Золотарёв действительно является ключом к тайне дятловцев, но раскрыть ее пока никому не удалось.

В ходе эксгумации обнаружилась ещё одна необычная деталь. На зубах покойного был найден характерный налет, свидетельствовавший о том, что он был курильщиком. Однако, согласно воспоминаниям очевидцев, единственным курильщиком в группе Дятлова был Александр Колеватов.

В 2018 году была проведена эксгумация захоронения Семёна Золотарёва, добавившая новых вопросов. В могиле были обнаружены останки человека с травмами, совпавшими с описанными судмедэкспертом в 1959 году. Первая генетическая экспертиза не позволила сделать вывод о родственной связи похороненного мужчины с Золотарёвыми. Однако повторная экспертиза пришла к заключению, что этот мужчина с высокой долей вероятности является родственником Золотарёвых.