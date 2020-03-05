Март 5th, 2020

Польша заявляет, что Москва до сих пор скрывает имена виновников Катынской трагедии

РФ продолжает скрывать имена преступников, которые непосредственно отвечают за Катынскую трагедию. Об этом заявил вице-премьер, министр культуры и национального наследия Польши Петр Глинский во время конференции в Варшаве, сообщает корреспондент Укринформа.





«Советский Союз в течение 50 лет обманывал общественное мнение о совершении этого преступления и признал это за неполных два года до своего распада. В то же время, Российская Федерация — юридический, а также, к сожалению, каждый раз большой идейный правопреемник этого тоталитарного государства, не решилась указать и хотя бы символически наказать лиц, ответственных за Катынское преступление», — подчеркнул Глинский.



Он напомнил, что в 2004 году главная военная прокуратура РФ прекратила расследование дела о расстрелах в Катыни в связи со смертью виновных.



«Их фамилии не были официально названы, а на само постановление о прекращении следствия, а также другие материалы следствия, наложен гриф «Секретно». Российские власти признали, и продолжает это делать, что в государственных интересах РФ имена виновников нужно держать за семью замками», — констатировал польский вице-премьер.



Как сообщалось, Институт национальной памяти Польши давно обращается к российской стороне о передаче материалов по Катынскому преступлению, но Москва систематически отказывается от возможности сотрудничества в этом вопросе.



По решению высшего руководства СССР от 5 марта 1940 года было расстреляно около 22 тыс. поляков, принадлежавших к военной и административной элите страны. Их массово захоранивали близ Катыни, Твери, Харькова и в Быковне. В частности, на территории Национального мемориального комплекса «Быковнянские могилы» в братских могилах похоронено около 3,5 тыс. поляков, а в районе Пятихатки на окраине Харькова — более 3,8 тыс. поляков из так называемого катынского списка. Они были захвачены и вывезены в СССР после оккупации территории Польши в сентябре 1939 года.



10 апреля 2010 года трагически погибла в авиакатастрофе (есть все основания полагать, теракт спланирован ФСБ) под Смоленском польская делегация, которая направлялась на РФ для чествования польских жертв в день 70-летия Катынского преступления. Среди 96 погибших были, в частности, президент Лех Качиньский и бывший президент Польши в изгнании Рышард Качоровский.