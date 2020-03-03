Март 3rd, 2020
Первый перехват для нового F-15I ВВС Израиля – сбит БПЛА из Газы
В четверг, 27.02.20, F-15I ВВС Израиля перехватили БПЛА, запущенный из Сектора Газы в сторону моря. Хотя само событие не является чем-то необычным (за последние годы было сбито несколько таких БПЛА), данный перехват является первым для F-15I («Раам») с начала его службы в ВВС Израиля.
Первые два «Раам» прибыли в Израиль 19.01.98, я уже писал об их службе в ВВС. F-15I – вариант F-15E Strike Eagle для Израиля. Соответственно его основные задачи – бомбардировочные, по-сути он играет в ВВС Израиля роль фронтового бомбардировщика, а с учётом реальных расстояний до тыловых объектов вероятных противников – роль стратегического бомбардировщика. Тем не менее, самолёт сохранил все истребительные возможности F-15C/D и регулярно несёт дежурства по перехвату. Так что то, что данный перехват стал для «Раам» первым, – просто случай.
Итак, 27.02.20 Южное подразделение воздушного контроля обнаружило БПЛА, взлетевший в воздух из Сектора Газа в западном направлении (т.е. в сторону моря). БПЛА был обнаружен немедленно после взлёта. Было замечено, что он не кружит над Сектором, а напрямую направляется в сторону моря. В воздух были подняты 2 «Раам» 69-й эскадрильи с базы Хацерим. В 10:55 БПЛА был сбит ракетой «воздух-воздух» типа «Питон» (точная модель не указана, скорее всего «Питон-5»), в момент перехвата он находился на высоте 1,700 футов (518 м) и на удалении 5-8 миль (по другим данным 13 км) от берега. БПЛА по-видимому принадлежал ХАМАС, цель его полёта неизвестна. Обломки упали в море. Пытался ли Израиль собрать их – не сообщалось.
В период затишья Израиль не перехватывает БПЛА, если они летают над самой Газой и на относительно небольшой высоте. Но если БПЛА набирают высоту или удаляются от Газы – их перехватывают. Так, 29.10.19 был сбит БПЛА, летавший над Газой, но набравший высоту 10,000 футов (более 3,000 м), по другим данным почти 12,000 футов (более 3,600 м). В период же конфликтов с ХАМАС, инфраструктура БПЛА становится одной из первоочерёдных целей атак.
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