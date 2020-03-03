Первый перехват для нового F-15I ВВС Израиля – сбит БПЛА из Газы

Итак, 27.02.20 Южное подразделение воздушного контроля обнаружило БПЛА, взлетевший в воздух из Сектора Газа в западном направлении (т.е. в сторону моря). БПЛА был обнаружен немедленно после взлёта. Было замечено, что он не кружит над Сектором, а напрямую направляется в сторону моря. В воздух были подняты 2 «Раам» 69-й эскадрильи с базы Хацерим. В 10:55 БПЛА был сбит ракетой «воздух-воздух» типа «Питон» (точная модель не указана, скорее всего «Питон-5»), в момент перехвата он находился на высоте 1,700 футов (518 м) и на удалении 5-8 миль (по другим данным 13 км) от берега. БПЛА по-видимому принадлежал ХАМАС, цель его полёта неизвестна. Обломки упали в море. Пытался ли Израиль собрать их – не сообщалось.

В период затишья Израиль не перехватывает БПЛА, если они летают над самой Газой и на относительно небольшой высоте. Но если БПЛА набирают высоту или удаляются от Газы – их перехватывают. Так, 29.10.19 был сбит БПЛА, летавший над Газой, но набравший высоту 10,000 футов (более 3,000 м), по другим данным почти 12,000 футов (более 3,600 м). В период же конфликтов с ХАМАС, инфраструктура БПЛА становится одной из первоочерёдных целей атак.