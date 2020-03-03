Март 3rd, 2020

12-летняя дочь Миллы Йовович пошла по её стопам и снялась в боевике

Многодетная мама Милла Йовович не перестает любоваться своими дочурками. Звезда франшизы «Обитель зла» вместе с супругом Полом Андерсоном воспитывает троих красавиц: 12-летнюю Эву, 4-летнюю Дашиэл и новорожденную Оушен.

Соцсети артистки пестрят снимками дочерей, которые растут ее копиями, особенно это видно по старшей кровинке. Несмотря на юный возраст, Эва уже успела сняться в кино и украсить не одну обложку глянца.

Накануне в Инстаграме Милла Йовович поделилась с поклонниками успехами старшей дочери. 44-летняя актриса сообщила, что Эва стала героиней специального выпуска Icons and Idols журнала i-D.

Горжусь своим ребенком! Она появилась на страницах специального выпуска журнала @i_d. В мае выходит потрясающий фильм, о котором она до сих пор не может говорить, но я готова сказать, что она в нем очень хороша, и мы с нетерпением ждем момента, когда все смогут в этом убедиться!

Мини-копия Милы позировала в объективе Грей Сорренти — дочери режиссера и фэшн-фотографа Марио Сорренти.

Стоит отметить, что новая картина не станет дебютом для Эвы. В 8-летнем возрасте девочка снялась в фильме «Обитель зла: Последняя глава» (Resident Evil: The Final Chapter), в котором главную роль сыграла Милла Йовович, а Пол Андерсон выступил режиссером.