Март 2nd, 2020

Учимся выбирать надежный и удобный налобный фонарь

Налобный фонарь — оптимальное средство освещения в походных условиях, когда вам нужно держать свободными руки, при езде на велосипеде, ремонте водопроводных труб, то есть в любом случае, когда нужен дополнительный свет, но держать в руках фонарь возможности нет. Для использования налобного фонаря не нужно электричество в сети, он работает от батареек, это делает его универсальным в использовании осветительным прибором.

Все налобные фонари различаются по мощности и дальности светового луча. Мощность измеряется в люменах, чем она больше, тем ярче светит фонарь. А вот дальность измеряется традиционно в метрах. Фонари с повышенной дальностью света хорошо использовать при беге или езде на велосипеде, для занятий альпинизмом, то есть тогда, когда есть необходимость видеть далеко вперед от текущего положения. При выполнении точных работ, для бытовых ситуаций, например, приготовления пищи, чтения, разжигания огня, мелкого ремонта, подойдет фонарь с меньшей дальностью лучей. Есть и смешанный вариант луча, он оптимален при ходьбе, когда нужно осветить широко пространство на несколько метров вперед.

Выбирая налобный фонарь, ответьте себе на вопрос, как вы его будете использовать. Это важно, чтобы определиться, какие функции вам важны, а от каких можно отказаться, какой тип питания выбрать. Фонарики могут быть на батарейках, на аккумуляторе, на батарейном блоке. И от того, какой у него элемент питания, сколько встроенных функций зависит его масса. А масса определяет то обстоятельство, сколько вы сможете с комфортом носить фонарик на своей голове. Удобнее, если фонарь легкий.

Выбирая налобный фонарик, уточните, насколько он защищен от влаги и пыли, ведь использовать вы его будете в самых разных условиях. Что будет, если вы попадете под дождь или пылевую бурю, уроните фонарь в воду? Можно ли его использовать в условиях, где есть брызги и повышенная влажность воздуха? На эти характеристики очень важно обращать внимание, чтобы всегда и везде быть со светом.

Кроме всего прочего оцените следующие параметры при покупке:

длительность бесперебойной работы;

материал;

наличие разных режимов работы;

разновидность элемента питания;

наличие или отсутствие возможности подзарядить фонарь от сети.

Для бегунов и велосипедистов актуальны также функции светового рассеивания, регулировки угла наклона и автоматической регулировки яркости.