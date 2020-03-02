 
 
Март 2nd, 2020

Операция Весенний Щит: Турция об огромных потерях Асада

Операция Весенний Щит: Турция об огромных потерях Асада

Турецкое министерство обороны сообщило о начале операции “Весенний Щит”, направленной против сил армии президента Сирии Башара Асада.

Операция началась после того, как 34 турецких солдата были убиты в результате налетов российской и сирийской авиации на позиции турок в Идлибе.

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что атакованы 2100 позиций и баз сирийской армии.

По словам министра, “нейтрализованы” 2212 сирийских солдат. По данным в сирийских социальных сетях, Асад с начала января потерял 960 солдат убитымми.

Министр обороны Акар также сообщил, что уничтожены восемь сирийских вертолетов, 103 танка, 72 орудия, ракетные установки и три комплекса системы ПВО.

Акар заявил: У нас нет намерений вступать в схватку с Россией, наша цель — прекратить резню, которую устроил сирийский режим, а также положить конец изгнанию сирийцев с мест постоянного проживания”.

Турецкие СМИ, со ссылкой на “местные источники” распространили сообщение о том, что в ходе атак турецких беспилотников в провинции Идлиб убиты три генерала сирийской армии.

Турецкий беспилотник нанес удар в районе Джабад аз-Завийя. В результате атаки убиты бригадные генералы Бурхан Рамун, Исмаил Али и полковник Мазар Фаруати.

Также сообщается о том, что в Идлибе “нейтрализован 21 иранский террорист”.

Со своей стороны, сирийские и ливанские источники сообщают о том, что Турции были переданы точные координаты расположения подразделений Хизбаллы в Идлибе, с просьбой их не атаковать, поскольку они не участвуют в войне против турок. Турки вместо этого, немедленно воспользовались предоставленными координатами и нанесли удары по объектам Хизбаллы,в том числе, по военному госпиталю.

Между тем, курдские СМИ сообщают о том, что иранское посольство в Сирии распространило официальное предупреждение правительству Турции.

В заявлении говорится: “Иранское правительство предупреждает Эрдогана о том, что оно ответит всей своей силой против турецких опорных пунктов , в случае, если продолжатся бомбардировки наших сили сил сирийской армии”.

В воскресенье, 1 марта, государственное агентство Anadolu в Турции заявило, что в северо-западной провинции Идлиб был сбит сирийский правительственный самолет.

Сирийская армия объявила воздушное пространство над северо-западом Сирии закрытым для самолетов и беспилотников, пообещав сбить любой объект, который нарушает его, сообщили государственные СМИ.

«Любой самолет, нарушающий наше воздушное пространство, будет рассматриваться как самолет противника, который должен быть сбит», — пишет государственное информационное агентство SANA со ссылкой на военный источник.

В последние недели турецкие силы поражают цели сирийского правительства в Идлибе. В феврале в результате ударов сирийского правительства, включая удары с воздуха, было убито 55 турецких солдат.

http://mignews.com/news/disasters/world/010320_134118_17669.html

Category: Новости, Россия ﻿
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