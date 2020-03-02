Израильские ученые доказали: вежливых пациентов врачи лечат лучше

Исследователи Тель-Авивского университета (Израиль) поставили перед собой серьезную задачу: выяснить, как на самом деле влияют на качество медпомощи взаимоотношения пациентов и врачей.

Команда ученых наблюдала за 43 бригадами медиков, работающих в отделениях интенсивной терапии для новорожденных