Израильские ученые доказали: вежливых пациентов врачи лечат лучше

Исследователи Тель-Авивского университета (Израиль) поставили перед собой серьезную задачу: выяснить, как на самом деле влияют на качество медпомощи взаимоотношения пациентов и врачей.
Команда ученых наблюдала за 43 бригадами медиков, работающих в отделениях интенсивной терапии для новорожденных
Еще более удивительный, на первый взгляд, результат выдало другое недавнее исследование. Наблюдение за командами врачей-хирургов в течение 6 месяцев показало, что хвалебные отзывы коллег-медиков чаще приводят к снижению качества медпомощи! Польщенные доктора чаще нарушают протоколы лечения. Эксперты считают, что это можно объяснить психологической реакцией. Человек, которого хвалят коллеги-профессионалы, с одной стороны, может расслабляться, становиться менее внимательным. А с другой стороны, у врача может излишне вырасти самоуверенность, что также вредит работе, отметили исследователи.
Источник: grodno24.com
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