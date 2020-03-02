 
 
Март 2nd, 2020

Израильские ученые доказали: вежливых пациентов врачи лечат лучше

 

Исследователи Тель-Авивского университета (Израиль) поставили перед собой серьезную задачу: выяснить, как на самом деле влияют на качество медпомощи взаимоотношения пациентов и врачей.

Команда ученых наблюдала за 43 бригадами медиков, работающих в отделениях интенсивной терапии для новорожденных

Медперсонал поделили на несколько групп и следили за ними во время учебных тренингов. В одной группе врачей благодарили (только словами!) мамы маленьких пациентов, в другой хвалили коллеги-медики, в третьей — и коллеги, и матери. А четвертой группе не досталось ни похвал, ни благодарности ни от кого. Ученые опубликовали результаты своих наблюдений в официальном журнале Американской академии педиатрии Pediatrics.

Еще более удивительный, на первый взгляд, результат выдало другое недавнее исследование. Наблюдение за командами врачей-хирургов в течение 6 месяцев показало, что хвалебные отзывы коллег-медиков чаще приводят к снижению качества медпомощи! Польщенные доктора чаще нарушают протоколы лечения. Эксперты считают, что это можно объяснить психологической реакцией. Человек, которого хвалят коллеги-профессионалы, с одной стороны, может расслабляться, становиться менее внимательным. А с другой стороны, у врача может излишне вырасти самоуверенность, что также вредит работе, отметили исследователи.

Источник: grodno24.com

Category: Израиль, Новости ﻿
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