Март 1st, 2020

Кэти Перри собирается замуж за свою старую любовь

35-летняя Кэти Перри дала интервью австралийской газете The Daily Telegraph, рассказав, как проходит подготовка к будущему бракосочетанию с 43-летним Орландо Блумом.

Я называю себя «брайдчиллой», а не «брайдзиллой» (это сочетание двух слов: bride и Godzilla. — Прим. ред.). Мы с Орландо едины в этом подходе,

— сказала певица.

Звезда имела в виду, что она не из тех женщин, которые готовятся к свадьбе и при этом несговорчивы и придирчивы, постоянно вмешиваются в процесс подготовки. Понятие «брайдзилла» придумали американцы для обозначения типа невесты, известного склонностью кричать на всех и вся. Перри же признается, что предпочитает не заморачиваться, а ждет замужества только затем, чтобы устроить незабываемый девичник.

Дело даже не в вечеринке, а в том, чтобы собрать вместе людей, которые будут нас поддерживать в тяжелые минуты нашей жизни. Они будут, я знаю. Всегда так: сначала все очень классно, потом невероятно тяжело,

— сказала Кэти.

Перри и Блум стали встречаться в 2016 году. В марте 2017-го пара официально распалась, а в феврале 2018 года вновь сошлась и в День святого Валентина 2019-го обручились.

Перри ранее рассказывала, как Блум сделал ей предложение. Актер сначала попросил благословения у ее родителей, прежде чем предложить ей руку и сердце.

Орландо планировал это на некоторое время. Он хотел, чтобы этот момент был особенным,

— сказал инсайдер.

Подробностями Перри делилась в интервью Capital Breakfast.

В тот день я работала. Я помню, мы договорились поужинать в итальянском ресторане, и, приехав туда, я сразу заподозрила неладное: он был чисто выбрит! И не в теннисных туфлях! Я еще подумала: «Ого! Что-то будет!»

— вспоминала Кэти.

После ужина пара села в специально вызванный вертолет и отправилась домой к Орландо.

В вертолете он спросил меня, выйду ли я за него замуж. Когда мы сели на вертолетной площадке на крыше его дома, оказалось, что меня уже ждут родные, друзья и охапки самых красивых цветов в мире. Это было великолепно! Он великолепен,

— рассказала звезда.

Дата свадьбы Кэти Перри и Орландо Блума пока не назначена (хотя, по слухам, пара уже наняла свадебного организатора). Друзья звезд говорят, что Кэти и Орландо не хотят затягивать с торжеством и в ближайшее время планируют завести детей. Напомним, у Блума уже есть восьмилетний сын Флинн от брака с Мирандой Керр.