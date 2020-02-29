Февраль 29th, 2020

Приватбанк предупредил о сбое в работе в ночь на 1 марта.

Пресс-служба Приватбанка сделала важное заявление,которое касается всех клиентов банка.

На официальном сайте появилось обьявление о предвиденном сбое в работе банка в ночь на 1 марта.

В самом банке на это время запланировано масштабное обновление, а это значит, что при попытках совершить ту или иную операцию будет существовать вероятность попасть в неприятную ситуацию. Именно поэтому клиентов организации попросили провести все финансовые операции заблаговременно.

«Мы стремимся улучшить качество обслуживания, поэтому с 29.02 на 01.03. 01:00 до 07:00 будем обновлять процессинг. Плановые работы проведем ночью, чтобы не причинить нашим клиентам существенных неудобств. Советуем заблаговременно осуществить все запланированные финансовые операции. Для оплаты товаров и услуг офлайн рекомендуем иметь с собой наличные. Извиняемся за неудобства и благодарим за понимание»