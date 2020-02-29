Февраль 29th, 2020

Анфиса Чехова призналась ,что выпивает

Известная ведущая Анфиса Чехова недавно показала фото,на котором она находиться явно в нетрезвой компании.

«Вот что бывает,когда на вечеринке не кормят,а только наливают!»-написала Анфиса. И призналась ,что иногда не помнит ка делала сэлфи ,а результаты видит уже на следующий день утром. И это очень неосмотрительно,потому что именно сейчас она должна была бы вести здоровый образ жизни.

С февраля 2018 года Анфиса Чехова подписала контракт с телеканалом СТС и стала телеведущей 4-го сезона телешоу «Взвешенные и счастливые люди». Участники проекта соревнуются между собой в похудении. Победитель, которому удастся скинуть максимум веса, становится обладателем 3 млн руб. В 2019 году Анфиса примет участие в съемках 5-го сезона программы.