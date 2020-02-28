Февраль 28th, 2020

Знаменитый «Апгрейд» может получить продолжение

Научно-фантастический экшен режиссера Ли Уоннелла, вышедший в 2018 году, может обзавестись сиквелом, сообщает издание Fandom, ссылаясь на слова самого постановщика, а также продюсера проекта Джейсона Блума.

По словам Уоннелла, студия Blumhouse пока что не дала зеленый свет на производство продолжения, но рассматривает такую возможность. Режиссер отмечает, что с удовольствием взялся бы за работу над сиквелом, особенно если бы ему доверили больший бюджет.

Напомним, в оригинале рассказывалось о парне-технофобе из мира будущего, где технологии проникли во все сферы человеческой жизни и всем управляют. После нападения банды головорезов герой теряет жену, а сам становится инвалидом, прикованным к коляске. Но после вживления экспериментального чипа он вновь может ходить. Да не просто ходить, а творить супергеройские вещи.

При бюджете в 5 миллионов долларов «Апгрейдс» собрал в прокате 16,6 миллиона и удостоился очень положительных отзывов как от зрителей, так и от критиков.