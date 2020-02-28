Февраль 28th, 2020

Турецкая армия уничтожила в Идлибе российские Буки, Панцири, 23 танка и 5 вертолетов





Турецкая армия в результате массированного удара по позициям асадистов, поддерживаемых российской военщиной, в Идлибе уничтожила комплексы «Бук» и «Панцирь», 23 танка, столько же полевых и самоходных орудий, а также пять вертолетов. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщает Anadolu, передает Minval.az.

По его словам, удары были нанесены артиллерией и беспилотниками в ответ на атаку военных преступников Асада на позиции турецких военных в Идлибе 27 февраля, при которой погибли 33 солдата и еще 32 получили ранения.