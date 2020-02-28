Февраль 28th, 2020

Названы самые популярные способы заражения компьютеров вирусами





Эксперты назвали самые эффективные способы, которые позволяют заразить компьютеры вирусами. Согласно проведенному исследованию, в период с января по июль лишь каждая 19-я загрузка вирусного ПО не была связана с электронной почтой, пишет WSJ.



В настоящее время активно развиваются технологии, позволяющие повысить кибербезопасность, вместе с тем, злоумышленники создают и реализуют новые способы их преодоления. Специалисты отмечают, что первое место по-прежнему занимает информация, передаваемая по e-mail. Речь идёт об электронных письмах, к которым прилагаются архивы. При получении подобного файла от неизвестного или непроверенного интернет-ресурса, следует проявить крайнюю осторожность. Опасность содержится в ссылках в таких посланиях, причём по своей сомнительный популярности они уступают архивам.



Хакеры пользуются возможностью обойти фильтры почтовых сервисов. Кибермошенники присылают письма в нерабочие часы, а имеющаяся в них ссылка временно недоступна, так как её активируют позднее. В этом случае письмо распознаётся как безопасное. Исследование проводилось специалистами в 60 странах мира.