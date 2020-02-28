Каменских поделилась секретами с фанами

Настя Каменских регулярно общается со своими фанами лично. Они с Потапом проводят встречи ,где делятся с поклонниками новостями и секретами.
Одна из таких встреч состоялась по поводу размещения работ на популярном видеохостинге. Каменских провела мастер-класс и поделилась разными секретами необходимыми для успешного продвижения видеороликов.
Певица рассказала как придумывается креативный контент ,как создается видео,где берут идеи для работы и какие «фишки» можно использовать.
В конце встречи Настя поблагодарила зрителей за теплый прием.
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