Февраль 28th, 2020

Каменских поделилась секретами с фанами

Настя Каменских регулярно общается со своими фанами лично. Они с Потапом проводят встречи ,где делятся с поклонниками новостями и секретами.

Одна из таких встреч состоялась по поводу размещения работ на популярном видеохостинге. Каменских провела мастер-класс и поделилась разными секретами необходимыми для успешного продвижения видеороликов.

Певица рассказала как придумывается креативный контент ,как создается видео,где берут идеи для работы и какие «фишки» можно использовать.

В конце встречи Настя поблагодарила зрителей за теплый прием.