 
 
Февраль 28th, 2020

Каменских поделилась секретами с фанами

каменских1Настя Каменских регулярно общается со своими фанами лично.  Они с Потапом проводят встречи ,где делятся с поклонниками новостями и секретами.

Одна из таких встреч состоялась по поводу размещения работ на популярном видеохостинге. Каменских провела мастер-класс и поделилась разными секретами необходимыми для успешного продвижения видеороликов.

Певица рассказала как придумывается креативный контент ,как создается видео,где берут идеи для работы и какие «фишки» можно использовать.

В конце встречи Настя поблагодарила зрителей за теплый прием.

Tags: , , , | Category: Новости, Украина, Шоу-бизнес ﻿
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>