Февраль 25th, 2020

Звезды поддержали 9-летнего мальчика, ставшего жертвой издевательств

Мальчика, страдающего карликовостью, затравили в школе, и он хотел покончить с собой. Знаменитости оставили ребенку трогательные послания.

Мама девятилетнего Куэйдена Бейлиса, страдающего дварфизмом, записала видео, в котором показала, как ребенок плачет после нападок одноклассников. Женщина забрала сына из школы, где сверстники издевались над его низким ростом. В машине ребенок рыдал и говорил, что хочет покончить с собой. Мама решила заснять это и показать людям.

Я никогда публично не заявляла о нашей проблеме, но, думаю, время пришло. Вот до чего доводит травля в школе. Я уже позвонила директору школы и хочу, чтобы вы тоже знали. Пожалуйста, воспитывайте своих детей. Вы еще удивляетесь, почему дети совершают суицид…— поделилась мама Бейлис.

Ролик с плачущим Куэйденом «завирусился» и набрал несколько миллионов просмотров. Недавно на него обратил внимание Хью Джекман, который записал для мальчика обращение.

Куэйден, ты сильнее, чем думаешь, дружище. Что бы ни произошло, знай: я твой друг,— сказал актер. Он отметил, что травля — это совсем ненормально, и призвал людей быть добрее друг к другу.

Вслед за Хью на видео Бейлис отреагировал Джеффри Дин Морган.

Знай, что у тебя есть друзья и я среди них. Я твой друг. Хоть мы ни разу не встречались. Но, думаю, мы это исправим. Твои друзья с тобой, мы на твоей стороне. Все наладится,— обратился к ребенку Джеффри в своем видео.

Среди других знаменитостей, оказавших поддержку мальчику оказались звезда «Карателя» Джон Бернтал, Винсент Д’Онофрио, ведущий Пирс Морган.