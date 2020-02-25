Февраль 25th, 2020

Белла Хадид сфотографировалась топлес в СПА-центре

Самая красивая женщина в мире не перестает будоражить поклонников откровенными фото.

Недавно Белла посетила СПА-центр и сделала несколько фото,которые тут же выложила в сети на своей странице.На фото девушка позирует топлес ,прикрыв грудь рукой.

Публикация Хадид набрала уже больше миллиона лайков. Пользователи сети восхитились внешним видом модели. «Ты пытаешься убить нас?», «Просто прекрасна», «У меня отпала челюсть», «Ты очень красивая и сексуальная», — написали они в комментариях.

В феврале Белла Хадид прошлась по подиуму в откровенном наряде. Она приняла участие в показе итальянского бренда Max Mara сезона осень-зима 2020. Модель продемонстрировала просвечивающую грудь черную рубашку из органзы с карманами и объемными рукавами. Помимо этого, на ней были прямые бархатные брюки с завышенной талией, перевязанные шнурком на поясе.