Февраль 24th, 2020

В NASA показали снимки таяния ледяного панциря Антарктиды

Соответствующее фото было опубликовано на сайте ведомства. Как сообщается, изображения показывают таяния на ледяной шапке острова Игл.

Снимки были получены с помощью оперативного наземного тепловизора. По данным ученых, на острове произошло пиковое таяния — 30 миллиметров. В общей сложности снежный покров на острове уменьшился на 106 миллиметров с 6 по 11 февраля. Ранее сообщалось, что в Антарктиде зафиксировали самую высокую температуру за всю историю наблюдений.

Отметка термометра опытной станции Эсперанса (Аргентина) оказалась на + 18,3 ° C, что выше предыдущей на 0,8 ° C.