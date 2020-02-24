Похоже, «Слуги народа» определили слабое звено, на которое повесят продажу воды в Крым

Это – премьер-министр и по совместительству клоун Алексей Гончарук. Следите за руками.





2 октября 2019 г. Верховная Рада принимает, а президент подписывает закон № 145-IX «Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації»».



Т.е., перечень запрещенных к приватизации предприятий отменён, Кабмину поручено разработать новый. В отменённом перечне, среди прочих, были такие объекты:



- Державне підприємство «Управління Північно-Кримського каналу»

- Управління Головного Каховського магістрального каналу



Сейчас данные структуры находятся в подчинении Государственного агентства водных ресурсов Украины.



17 октября 2019 г. глава бюджетного комитета «зелёный» Юрий Аристов на камеру «Радио Свобода» делится информацией о том, что обсуждается идея продажи воды в Крым (само видео появится в эфире 31 января).



15 января 2020 г. премьер Гончарук трубит о том, что Кабмин согласовал законопроект со списком стратегических предприятий, которые не подлежат приватизации. Тогда активно разгоняли новости, что, ура-ура, не приватизируют оборонку, Укрпочту и Укрзализныцю.



В конце января началась подготовка общественного мнения к продаже воды в Крым. Нам очень явственно начали массировать мозг на эту тему.



А 3 февраля 2020 г. в Верховную Раду тихонечко поступил упомянутый законопроект Кабмина №2831, со списком предприятий, не подлежащих приватизации. Внесён законопроект за подписью премьера, но готовил его товарищ Милованов.



Так вот в этом новом списке каналов уже нет. Какое удивительное совпадение, не так ли?







Несколько дней назад появилась информация, что указанные предприятия будут реорганизованы решением Кабмина. Публично её вбросил экс-народный депутат Сергей Хлань (а его молниеносно процитировали роспропагандисты в контексте «Украина готовится подавать воду в Крым», хотя у Хланя контекст несколько иной). Якобы всё должно случиться очень скоро, чтобы успеть до поливного сезона.

По замыслу злодеев, из названий новых предприятий исчезнет упоминание о каналах и Крыме, названия станут нейтральными.

Для чего это делается? Для того, чтобы некое предприятие «Вкусная вода» (Украина) подписало с неким предприятием «Очень вкусная вода» (Россия) договор на поставку живительной влаги. А уже российское предприятие урегулирует юридические нюансы с оккупационными властями Крыма. Получится некое подобие водного «РосУкрЭнерго».

Пока всё идёт по схеме, которую я описал 1 февраля. Позволю самоцитату: «…Чтобы открыть шлюз в апреле, в феврале-марте российская сторона при участии заинтересованных лиц в Украине (их целое стадо) будет разными способами воздействовать на общественное мнение в нашей стране. Прямо давить (через обострение на Азове и на Донбассе), подкупать, заряжать своих европейских тузиков и т.д.» …

Несколько арахамий на тему воды уже высказалось. Обострение на фронте уже было (и будет ещё). Обострение на Азове уже было (и ещё будет). В бой уже брошен целый товарищ Медведчук с максимально идиотским комментом, единственная задача которого – показать, что Россия настаивает. Из чего следует, что Зе пока ещё окончательно не сломался, но его активно «укатывают» (это было ещё до Новых Санжар).

В загашнике у россиян ещё две фишки – результаты «соцопроса», которые «подтвердят», что населения хочет продавать воду в Крым ради мира и добра, а также визг разных европейских шрёдеров на российской зарплате.

Я понимаю, что товарища Гончарука уже никому не жалко, и ему сейчас формируют пакет «похоронных» решений, чтобы слить негатив. Но ведь какие-то остатки мозга у него должны быть? Речь же не идёт о каком-то банальном воровстве. Речь идёт о сдаче национальных интересов. Коррупционеров и бездарей в Украине ещё так-сяк терпят, а вот явных предателей жалуют не особо.

Примеры товарища Мороза, товарища Януковича и других персонажей должны подсказать товарищу Гончаруку, что лучше в таком нежном для политика возрасте уйти в отставку поруганным, но относительно чистым, чем отправиться в политическое небытие или куда похуже с клеймом предателя.

Aleksey Kopytko