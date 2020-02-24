Февраль 24th, 2020

Дочка Ольги Сумской впервые показала свою двухлетнюю дочь

Актриса Антонина Паперная, которая живет и работает в России, впервые показала лицо своей 2-летней дочери Евы. Звезда, которая является первенцем Ольги Сумской, приняла участие в семейной фотосессии.

Как известно, Антонина Паперная строит отношения с российским актером Владимир Яглыч. Пара решила не идти к алтарю и в гражданском браке воспитывает дочь Еву. Перед вторыми родами Антонины Паперной супруги показались в семейной фотосессии для журнала Hello и впервые рассекретили, как выглядит их первенец.

Для особого фото актеры выбрали весьма обычные наряды. Антонина Паперная предстала перед камерами в белом платье в горошек, дополнив его стильными аксессуарами. Маленькую Еву звездная мама одела в белое платье и заплела хвостики. А вот Владимир Яглыч красовался в белоснежной футболке и джинсовой куртке.

Снимок наделал немало ажиотажа в сети, ведь дочь Ольги Сумской, хоть и является публичным человеком, не выставляет на показ свою личную жизнь. Поэтому редкие снимки Антонины Паперной с мужем вызвали восторг у ее сторонников.