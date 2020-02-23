Февраль 23rd, 2020

В Российских городах продолжают выявлять нелегальные заведения

Сотрудники следственного отдела по городу Пскову при поддержке УЭБ и ПК УМВД России в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали владельца подпольного казино, в отношении которого было возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.2 ст. 171.2 УК РФ.

Согласно материалам дела, в ходе оперативных мероприятий сотрудники УЭБ и ПК УМВД России по Псковской области получили информацию о работе в областном центре подпольного казино. В ночь на 21 января 2020 года следователи следственного отдела по городу Пскову СУ СК РФ при поддержке оперативников из УЭБ и ПК УМВД РФ и бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Псковской области пресекли незаконную игорную деятельность, организованную путем установки специального оборудования в одном из нежилых помещений в г. Псков.

В результате обыска правоохранители изъяли деньги, полученные в результате проведения нелегальной деятельности, около 20 игровых автоматов, различные вещи, имеющие отношение к азартным играм и тетрадки с записями подтверждающие факт нелегальной деятельности. Также выяснилось, что подозреваемые готовили к запуску аналог riobet-casino.org для обмана интернет-пользователей. В настоящий момент выясняются подробности происшествия.

Стоит отметить, что на территории Российской Федерации открытие казино разрешено только в специально отведенных зонах, находящихся вдали от населенных пунктов. В данный момент в стране работает пять легальных игорных зон, ведущие деятельность в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. N 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ». Легальные казино находятся в Алтайском, Приморском и Краснодарском краях, а также в Крыму и Калининградской области. В Псковской области запрещено открытие игорных заведений.

Аналогичное преступление произошло в Вологде. В настоящий момент расследуется уголовное дело в отношении местного жителям, открывшего подпольное игровое заведения.

Следователи выяснили, что житель Вологды арендовал помещение в одном из домов по улице Благовещенская и установил в нем специальное оборудование, чтобы осуществлять запрещенную в регионе игорную деятельность. Правоохранители изъяли более 20 персональных компьютеров, которые были подключены к интернету. Стало известно, что задержанный осуществлял нелегальную деятельность в период с 1 февраля по 3 июня 2019 года, используя терминалы со специальным программным обеспечением. Он самостоятельно руководил казино и контролировал сотрудников, платил за аренду помещения и следил за работоспособностью игровых автоматов, а также забирал выручку