Февраль 23rd, 2020

США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

Россия хочет убедить мировое сообщество, что за эпидемией коронавируса стоят Соединенные Штаты. Об этом заявили в Госдепартаменте США, передает AFP.

В Госдепе отследили активность множества фейковых аккаунтов в в Twitter, Facebook и Instagram, с которых намеренно распространяется ложная информация о коронавирусе.

Вашингтон уверен, что эту информационную кампанию координируют власти РФ с целью «посеять раздор и нанести ущерб американским институтам и союзам».

И.о. заместителя госсекретаря по Европе и Евразии Филип Рикер заявил, что Госдепартаменту поставили задачу бороться с фальшивыми аккаунтами в интернете.

По последним данным, число зараженных коронавирусом превысило 76 тыс. человек, из них 2345 скончались.