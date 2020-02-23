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Февраль 23rd, 2020
Криптовалюта, которую создали для собаки, до сих пор популярна
Десять лет назад фото Доге появилось в сети. Теперь самой известной сиба-ину интернета 14 лет — она пережила тысячи мемов, фейковую смерть и «свою» криптовалюту
23 февраля 2010 года воспитательница детского сада из Японии по имени Ацуко Сато (Atsuko Sato) сделала и загрузила в личный блог несколько снимков своей собаки — сиба-ину Кабосу. Это были обычные фото животного на диване, разве что на одном снимке Кабосу пристально смотрела на хозяйку, будто бы подняв брови.
В итоге именно это изображение легло в основу одного из самых известных мемов интернета — Doge. За следующие десять лет Кабосу и её хозяйка пережили огромную популярность собаки, тысячи фотожаб, слухи о смерти и даже криптовалюту. Doge навсегда вошла в историю онлайн-культуры.
В честь годовщины мема редакция сайта Know Your Meme поговорила с Ацуко об интернет-популярности и нынешней жизни собаки, которой исполнилось 14 лет
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