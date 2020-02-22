Информация о том, что Турция перекрыла свое воздушное пространство для российской военной авиации, подтвердилась. Вчера, согласно общедоступным мониторинговым ресурсам, стало известно, что Анкара запретила пролет военно-транспортному самолету Ту-154 ВКС РФ и двум бомбардировщикам Су-24М. Кроме того также не разрешен вход в воздушное пространство самолету Росгвардии.

По утверждению компетентных источников, российские военные запросили у Турции добро на вхождение в ее воздушное пространство для следования на авиабазу Хмеймим. Анкара неожиданно отказала в этом, в связи с чем самолётам пришлось поменять маршрут, выполняя перелёт через Каспийское море, территорию Ирана и Ирака.

Оценивая последние события, эксперты полагают, что противодействие только начинает возрастать.