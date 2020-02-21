В брестском архиве найдены уникальные документы еврейских предков Владимира Высоцкого

Уникальная находка сделана в Государственном архиве Брестской области (ф.2, о.1, д.534). Об этом сообщила газета «Брестский курьер».

Как известно, в период конца XIX – начала XX вв. в Брест-Литовске проживало обширное семейство Высоцких. У главы клана Шлиома (Соломона) здесь вырастали дети: сыновья Леон (Лейбиш), Вольф (в последующем Владимир, дед Владимира Высоцкого), Исаак (Ицхок) и дочь Малка (Мария). Еще до оккупации Бреста семейство разъехалось – кто в Киев, кто в Екатеринослав. В Беларуси осталась только Малка Высоцкая (1891–1942), в замужестве Дуксина.

Как обозначено в найденных документах, 20 июня 1915 г. у нее в Брест-Литовске родился сын Абрам. Это за считанные недели до оккупации города австро-германскими войсками. Вероятно, что она еще ранее обосновалась в близкой к Бресту Жабинке, откуда был родом ее муж Ицек, дорожный служащий (в польском варианте – drogista). А в Брест приезжала всего лишь для акушерской помощи. Есть основания полагать, что и весь период оккупации семья Дуксиных пережила в Жабинке.