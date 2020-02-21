Февраль 21st, 2020

Ученые доказали,что вкусная еда приносит вред организму

После серии успешно проведенных исследований,ученым Британии и Австралии удалось доказать,что длительное употребление вкусной еды с высоким содержанием жира и углеводов наносит непоправимый вред.

Такая еда имеет сильное влияние на мозг..Оказалось, что при этом свойства гиппокампа изменяются таким образом, что человеку трудно вернуться к здоровому образу жизни.

В исследованиях принимали участие 110 человек -добровольцев. В течении недели половина участников опыта питались правильно,а другая половина употребляла еду с повышенным содержанием жиров и углеводов.

В ходе исследования выяснилось, что употребление нездоровой пищи в течение недели ухудшает память и вызывает изменения в гиппокампе, который играет важную роль в регулировании питания.



