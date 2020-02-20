Февраль 20th, 2020

ВВС России атаковали турецкую армию в Сирии

Российский ударный самолет Су-24 нанес удар по наступающим вооруженным силам Турции, поддерживая силы Асада, уничтожив танк и шесть боевых машин пехоты среди другой техники. В настоящий момент продолжаются боевые действия турецкой армии и сил Асада при поддержке России в провинции Идлиб. Это предположительно вторая атака российских военных по турецким силам за прошедшую неделю.

По сообщениям турецкой прессы, всего в результате атак российских военных пострадало не менее 10 танков и бронемашин турецкой армии. Также погибло от 20 до 30 турецких военных. Турция тем временем усиливает свое присутствие в Идлибе, перебрасывая все более крупные силы на территорию провинции. Ранее президент Эрдоган дал двое суток Асаду, чтобы очистить провинцию от его сил.