Венесуэла не смогла продать ни барреля нефти в феврале — в стране вообще нет денег

Как сообщил Platts представитель компании, на продажу выставлено около 660 тысяч баррелей в сутки — 80% добычи. Но больше чем за две недели найти не удалось ни одного покупателя.
«Ужесточение санкций США против правительства Николаса Мадуро отпугнуло тех немногих клиентов, которые осмеливались войти в венесуэльский порты», — говорит источник Platts. По его словам, PDVSA предлагает скидки, гибкий график отгрузки и просит у кредиторов принять нефть в счет долга, но интереса не встречает.
Российская компания, по данным Reuters, с лета прошлого года осталась единственным крупным покупателем венесуэльской нефти, которую принимала в оплату 16 млрд долларов российских кредитов, а затем перепродавала на НПЗ в Индию и Китай.
По его словам, покупателей ищут путем «прямых переговоров», в обход тендеров мирового рынка, где с PDVSA контактировать не желает никто. «Комитет по торговле, поставкам и логистике (компании) прекратил работу на неопределенный срок, потому что рассматривать ему уже нечего», — говорит источник.
PDVSA с января 2019 года находится в «черном списке» американского Минфина с блокировкой активов и запретом для любые транзакции, а также возможностью «вторичных санкций» против компаний, которые, по мнению США, вовлечены в значительные сделки с правительством Мадуро. Администрация Трампа летом обсуждала возможность наказать «Роснефть» за венесуэльские операции, однако отказалась от этих планов, опасаясь осложнений, рассказывали FT источники в Белом доме.
Но сейчас санкции снова привлекли внимание конгрессменов, которые в ближайшие месяцы рассмотрят один или несколько проектов по России, заявил в интервью Bloomberg глава Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Алексис Родзянко.
«Мы должны увидеть что-то, что, как мы надеемся, будет предупреждением против возможного вмешательства. Другими словами, отсутствие санкций сейчас, но угроза санкций в случае, если будет вмешательство в выборы, аналогичное тому, что случилось в 2016 году», — объяснил он.
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