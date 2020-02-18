Февраль 18th, 2020

Бритни Спирс удивила не гламурным видом

В Инстаграм 38-ми летней Бритни Спирс довольно часто можно увидеть новые фотографии. На них она выглядит великолепно.Но этот результат ,скорее всего,достигается с помощью профессионального макияжа и фотошопа. А так же выгодных ракурсов.

Но,на днях, Бритни не заметила на улице папарацци и попала под прицел их камер в своем обычном виде.Фото были сделаны на одной из улиц Лос-Анджелеса. Бритни направлялась в студию загара.

Фотограф запечатлел ее в белых коротких шортах и красной рубашке. Наряд отчетливо выдавал лишний вес и отсутствие нижнего белья. Также Бритни была обута в ортопедический ботинок.Похоже,что она повредила ногу и некоторое время ей придется ходить в такой обуви.