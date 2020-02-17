В Антарктиде на глубине 2 километра обнаружили необъяснимое странное излучение

Нейтрино — нейтральные элементарные частицы, на которые приходится до половины состава космических лучей. Такие частицы постоянно бомбардируют Землю — каждую секунду через 2,5 кв. см человека проходит до 100 млрд нейтрино.

Обсерватория IceCube находится на глубине около 2 км на Южном полюсе. На этой глубине лед не образует пузырьков воздуха, которые искажают данные о траектории нейтрино.

Станция представляет собой детектор нейтрино площадью около 1 куб. км, который оборудован 56 «струнами» и 5,2 тыс. оптических датчиков. Частицы проходят по струнам, а оптические датчики пытаются зафиксировать слабое синее свечение мюонов — частиц, которые формируются в результате столкновений нейтронов с атомами льда и излучают слабое синее свечение.

Ученые пытаются найти источник нейтрино в течение 10 лет — теперь, вероятно, исследователям удалось сделать это. В ходе сканирования всего неба исследователи обнаружили очень яркие вспышки нейтрино, а затем составили карту этих произвольных источников нейтрино, наложив данные на карту звездного неба.

Дальнейшие изучения данных позволяют точнее определить местоположение источников нейтрино, говорится в исследовании.

Ранее ученые из обсерватории IceCube нашли доказательство существования стерильных нейтрино — элементарных частиц, которые выходят за пределы Стандартной модели.