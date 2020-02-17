Капитан швейцарской полиции, спасший от смерти в концлагерях 3600 евреев, был осужден в Швейцарии

Два года назад, в феврале 2018-го, именем Пауля Грюнингера – командира швейцарской полиции, спасшего 3600 евреев во время Холокоста, была названа улица в израильском городе Ришон ле-Цион. Прибывший в связи с этим тогда в Израиль министр экономики Швейцарии Йоханн Шнайдер-Амман отметил: «Для Грюнингера этические ценности оказались важнее долга полицейского, он предпочел гуманизм карьере, социальному статусу и личному благосостоянию».

Сегодня именем Пауля Грюнингера также названы улицы в немецком Штутгарте и швейцарском Цюрихе, площадь в его родном городе Санкт-Галлен и даже стадион, на котором он профессионально играл в юности в футбол. Однако признание заслуг Пауля Грюнингера далось швейцарским властям, например, не сразу. Еще в 2004 году посол Швейцарии в Израиле не явился на церемонию переименования одной из улиц северного района Иерусалима Писгат-Зеев в честь Пауля Грюнингера. Объяснил это так: «Вашим актом вы стремитесь выразить почтение швейцарцу, который сознательно пошел на самопожертвование, спасая многих гонимых евреев во времена нацистского правления в Германии. К сожалению, посольство не сможет присутствовать на церемонии на улице, которая расположена за пределами международно признанной территории Израиля». Повторное письмо мэра Иерусалима в швейцарское посольство с просьбой пересмотреть решение осталось без ответа.

А еще десятью годами ранее о героизации Грюнингера даже речи не шло – в 1995 году его только-только оправдали и реабилитировали в родном Санкт-Галлене. К тому времени Пауля уже 23 года как не было в живых. С момента же, как его обвинили в мошенничестве и лишили всех средств к существованию, прошло и вовсе 55 лет. Правительство Швейцарии долгое время игнорировало просьбы правозащитников восстановить доброе имя Грюнингера: «Мы не можем пересматривать судебные решения, которые были юридически действительны в 1940 году». И это при том, что, например, в 1971-м – уже после того как Грюнингеру было присвоено звание Праведника народов мира – швейцарские власти выдали умирающему «преступнику» письменную благодарность за спасенных им беженцев.

Пауль Грюнингер родился в 1891 году на северо-востоке Швейцарии в городе Санкт-Галлен. В юношестве серьезно увлекался футболом и был капитаном местной команды «Брюль», вместе с которой в 1915 году даже выиграл чемпионат Швейцарии. Футбол пришлось отложить в связи с начавшейся Первой мировой войной. До нее Пауль видел себя педагогом – и получил соответствующее образование. Но после войны он поступил на службу в полицию в своём регионе, кантоне. Карьера его складывалась весьма успешно: уже в 1925 году Пауль в звании капитана стал шефом полиции, а позже – и президентом швейцарской ассоциации полицейских.

Федеральный закон «О проживании иностранных граждан» был принят в Швейцарии в 1931-м. Через два года – «в связи с большим количеством евреев, прибывающих в Швейцарию из-за событий в Германии» – в него были внесены существенные изменения. Поначалу – весьма гуманные, призывающие неукоснительно соблюдать права мигрантов и всячески способствовать их дальнейшей адаптации. Кардинальным образом ситуация поменялась уже ко второй половине 30-х. В сентябре 1938-го Пауль Грюненгер вскрыл письмо с циркуляром управления полиции Швейцарии, разосланным по всем приграничным территориям. Его содержание было следующим: «Новые решения против евреев в Германии вызывают опасения в возобновлении иммиграционного давления на Швейцарию. Несколько тысяч выходцев из Германии уже находятся в нашей стране. Большинство из них не имеют никаких средств, о них нужно заботиться до тех пор, пока они не смогут быть перемещены в другие страны. Это займет некоторое время, и до того нужно не допустить роста количества мигрантов в Швейцарии. В связи с этим требуется: 1. Отказывать во въезде в Швейцарию всем, кто не может предъявить въездную визу. 2. Депортировать тех из них, кому все же удалось пересечь границу, сразу же после их обнаружения. 3. Особое внимание должно быть уделено вопросу определения статуса обладателя немецкого паспорта – цвету и дате выдаче. Если паспорт выдан после 15 августа 1938 года, то те из его владельцев, кто являются евреями или вероятными евреями, должны быть депортированы незамедлительно. Обо всех фактах депортации необходимо сообщить в управление полиции. Нам срочно нужна эта информация для наших переговоров с Германией». По поводу цвета и даты выдачи немецких паспортов напомним, что с осени 1938-го паспорта серого цвета в Германии выдавались лишь «чистокровным арийцам». Русским, украинцам, белорусам и прочим выходцам из СССР – синие. Цыганам и евреям – желтые с соответствующей буквой Z или J на внутреннем развороте.

Все было предельно просто: «нейтральная» Швейцария была открыта для всех, кроме обладателей немецких паспортов желтого цвета. Только в 1940-м в Швейцарии нашли убежище свыше 60 тысяч эмигрантов из разных стран. Вход был закрыт только для евреев. Все эти данные, в том числе утаенные многомиллиардные «спящие» счета европейских евреев в швейцарских банках, будут обнародованы много позже. Пауль Грюнингер же видел все это воочию на границе своего кантона. Он отказался заниматься предписанной ему руководством страны селекцией. Вместе с верными ему сослуживцами он не только не стал возвращать еврейских беженцев в нацистскую Германию, но фальсифицировал их въездные визы: указывал в бумагах, что евреи въехали в Швейцарию до издания в сентябре 1938 года вышеуказанного циркуляра.

Он также всячески препятствовал розыску беженцев: намеренно давал своим подчиненным неверные ориентировки и отвлекал другими мелкими поручениями. В то же время он сам всех этих беженцев выслеживал четко: находил, предупреждал об опасности и помогал избежать депортации. По самым скромным подсчетам, он спас таким образом от концлагерей 3600 евреев. Именно столько фактов нарушений должностных инструкций вменяли Грюнингеру, когда не без помощи гестапо о его действиях стало известно руководству полиции.

Пауль Грюнингер был отстранен от должности, а затем уволен – без права восстановления и пенсии – еще до решения суда. В обвинительном приговоре просто никто не сомневался. Суд состоялся в октябре 1940 года. Грюнингеру не дали поменять адвоката – им был назначенный следствием человек, известный своей открытой поддержкой антисемитской политики нацистов. Обвинение пыталось доказать коррупционную составляющую поступков Грюнингера, но так и не нашло ни одного факта, эту версию подтверждающего. В итоге Грюнингер был признан виновным в «предоставлении официального документа с фальсифицированным содержанием». Грюнингер не отказывался ни от одного из предъявленных пунктов обвинения, объясняя, что делал выбор сознательно, прислушиваясь к своей совести.

Впоследствии, отбыв тюремный срок, Грюнингер остался на всю жизнь с «волчьим билетом» на руках: он так и не смог найти работу, перебивался случайными заработками. Посильную помощью ему оказывали бывшие сослуживцы, освобожденные от наказания в связи с тем, что выполняли приказ непосредственного начальника. Ввиду того, что процесс над Паулем был закрытым, никто не знал эту частную историю вплоть до 1968 года, когда журналисты наконец разыскали едва сводившего концы с концами престарелого Грюнингера. За эти годы он ни у кого ничего не просил, не требовал вернуть ему доброе имя и уж тем более не настаивал на признании своих заслуг.

Как уже упоминалось, признания в собственной стране он так и не дождался при жизни. Потребовалось еще несколько десятилетий после его смерти, чтобы его потомки и основанная в Швейцарии организация «За справедливость для Пауля Грюнингера» смогли инициировать процесс по реабилитации героя. Слушания проходили в том же зале суда, где Паулю оглашали приговор в 1940-м: показания давали найденные свидетели, которых Грюнингер спас от смерти в концлагерях. Процесс длился три года. Восстановить справедливость в итоге помог только тот факт, что на момент оглашения приговора Паулю швейцарские судьи уже знали, что депортация евреев грозит им смертью.

https://grimnir74.livejournal.com/12406240.html