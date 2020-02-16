Февраль 16th, 2020

Японские ученые объяснили смертельную опасность сливочного масла



Японские ученые объяснили смертельную опасность сливочного масла — один из его элементов серьезным образом забивает организм и не выводится из него.



Японские академики из университета в Осаке сообщили о вреде сливочного масла из-за содержащегося в нем холестерина. Данный продукт может увеличить риск появления сердечных заболеваний и сахарного диабета.



Ученые не рекомендуют потреблять сливочное масло людям, болеющим сердечно-сосудистыми заболеваниями, атеросклерозом и острым панкреатитом. С другой стороны, продукт имеет и положительные свойства, а именно — витамины A и D, благотворно влияющие на иммунитет, кожу, волосы и нервную систему.



Вместо сливочного масла можно внести в рацион жирную рыбу или растительное масло. Эти продукты восполнят полезные вещества, необходимые для здоровья человека. Отсутствие сливочного масла в питании, по мнению академиков, положительно скажется на самочувствии и станет первым шагом к здоровому образу жизни.