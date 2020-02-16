Февраль 16th, 2020

В Сети всплыло «пророчество» о смерти автора саундтрека к фильму «Бригада»

За неделю до того, как диджей, композитор, автор саундтреков «Бригада» и «Бой с тенью» Андрей Иванов погиб в Австралии, в сети было опубликовано «пророчество» о его смерти.

Под постом Иванова на его странице в Facebook, где сообщалось о выходе нового альбома, один из пользователей поинтересовался, планирует диджей дать «прощальный концерт». Ему ответили, что вместо этого будут поминки.

Автор комментария тут же уточнил, что подобные концерты — это «такая фишка чтобы потом сразу вернуться». Сам Иванов отреагировал на шутку, назвав его прекрасной идеей.

После того, как стало известно о гибели композитора пользователи отметили жуткое совпадение, назвав шутку о поминках и прощальном концерте «страшным пророчеством».