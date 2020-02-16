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При создании патрулей на Донбассе учтут опыт Хорватии — Пристайко

пристайкоПри обсуждении идеи создания совместных патрулей на Донбассе с участием представителей Украины и временно оккупированных территорий и ОБСЕ планируют учитывать опыт Хорватии.
Об этом в Мюнхене заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

«Мы решаем, как сделать так, учитывая опыт, например, Хорватии — как выйти на решения, чтобы в первую очередь обеспечить безопасность на этой территории. Возможно, к тому времени, чтобы провести выборы», — сказал Пристайко.

По словам министра, идея совместных патрулей обсуждалась изначально с принятия Минского процесса.

Tags: , , | Category: Новости, Украина ﻿
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