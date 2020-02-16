Февраль 16th, 2020

При создании патрулей на Донбассе учтут опыт Хорватии — Пристайко

При обсуждении идеи создания совместных патрулей на Донбассе с участием представителей Украины и временно оккупированных территорий и ОБСЕ планируют учитывать опыт Хорватии.

Об этом в Мюнхене заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

«Мы решаем, как сделать так, учитывая опыт, например, Хорватии — как выйти на решения, чтобы в первую очередь обеспечить безопасность на этой территории. Возможно, к тому времени, чтобы провести выборы», — сказал Пристайко.

По словам министра, идея совместных патрулей обсуждалась изначально с принятия Минского процесса.