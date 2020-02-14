Февраль 14th, 2020

Сына Игоря Талькова осудили за вождение в нетрезвом виде

Сына Игоря Талькова поймала полиция на вождение в нетрезвом виде.Игорь Тальков-младший лишен прав на 3 года. Также суд приговорил его к году лишения свободы условно.

Такое наказание продолжатель музыкальной династии получил за то, что вновь был задержан, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее 38-летнего основатель рок-группы «МирИмиР» уже был замечен в подобном нарушении. . В 2019 году артисту присудили штраф в 200 тыс. рублей и забрали водительское удостоверение на 2 года. При этом артист утверждал, что поводом для что поводом для задержания полицейскими стала его неформальная внешность, а спиртные напитки он не употреблял еще с 2014 года.

Однако в ноябре 2018 года музыканта задержали за пьяное вождение. Тогда ему выписали штраф и лишили прав. Такая же история случилась с исполнителем в 2016 году.