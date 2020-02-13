Зачем Кремлю и Ермаку выборы на Донбассе в октябре

Объясню зачем РФ так срочно выборы на Донбассе и выход от туда.Если они сейчас эту задачу не решат, то до конца 2020 года они все равно с Донбасса вынуждены будут уходить.
Три войны — в Сирии, Ливии и Украине на фоне спада мировой экономики и санкций даже при наличии телепропаганды и диктатуры это непосильная ноша.
Кремль вынужден будет сматывать удочки, если до конца 2020 года Украина не ляжет под Путина.
Поэтому и спешит теневой президент Украины Ермак выполнять хотелки Кремля.
Нефть и конъюктура на сырье ползут вниз. До лета экономика Китая остановится. Потом к осени все резервы развития будут съедены, начнется критический обвал в РФ.
А контроль Украины позволит протянуть режиму в Кремле еще несколько лет, а может и десятилетий, если ее и Белорусь постепенно поглотить.
Выборы на Донбассе и решение конфликта в пользу России сейчас для России последний шанс выжить в ее текущем формате. Чтобы вы понимали, РФ имеет достаточно большие резервы, но с 2020 года они горят со скоростью бензина. И здесь вопрос просто — выстоять Украине еще 2020 год без уступок — это несложно. Но Кремль специально создал условия для управления Украиной с помощью пятой колонны. И тут к сожалению силы патриотов и коллаборантов не равны, поскольку идет явный реванш.
Кто теперь победит — «мудрый нарід» в своем безумном выборе или 25% патриотов своей страны — сложно сказать. Силы сейчас 50/50. Но мы продолжаем верить, что все же Украина выстоит, как выстояла в 2014 и 2015 годах. Сейчас шансов все же больше — есть патриоты и сильная армия, есть достаточно большое количество думающих людей.
Все буде Україна.
Виктор Шевчук
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