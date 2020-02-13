Зачем Кремлю и Ермаку выборы на Донбассе в октябре

Объясню зачем РФ так срочно выборы на Донбассе и выход от туда.

Объясню зачем РФ так срочно выборы на Донбассе и выход от туда. Если они сейчас эту задачу не решат, то до конца 2020 года они все равно с Донбасса вынуждены будут уходить.

Три войны — в Сирии, Ливии и Украине на фоне спада мировой экономики и санкций даже при наличии телепропаганды и диктатуры это непосильная ноша.

Три войны — в Сирии, Ливии и Украине на фоне спада мировой экономики и санкций даже при наличии телепропаганды и диктатуры это непосильная ноша.

Кремль вынужден будет сматывать удочки, если до конца 2020 года Украина не ляжет под Путина.

Кремль вынужден будет сматывать удочки, если до конца 2020 года Украина не ляжет под Путина.

Нефть и конъюктура на сырье ползут вниз. До лета экономика Китая остановится. Потом к осени все резервы развития будут съедены, начнется критический обвал в РФ.

Нефть и конъюктура на сырье ползут вниз. До лета экономика Китая остановится. Потом к осени все резервы развития будут съедены, начнется критический обвал в РФ.

А контроль Украины позволит протянуть режиму в Кремле еще несколько лет, а может и десятилетий, если ее и Белорусь постепенно поглотить.

Выборы на Донбассе и решение конфликта в пользу России сейчас для России последний шанс выжить в ее текущем формате. Чтобы вы понимали, РФ имеет достаточно большие резервы, но с 2020 года они горят со скоростью бензина. И здесь вопрос просто — выстоять Украине еще 2020 год без уступок — это несложно. Но Кремль специально создал условия для управления Украиной с помощью пятой колонны. И тут к сожалению силы патриотов и коллаборантов не равны, поскольку идет явный реванш.

Кто теперь победит — «мудрый нарід» в своем безумном выборе или 25% патриотов своей страны — сложно сказать. Силы сейчас 50/50. Но мы продолжаем верить, что все же Украина выстоит, как выстояла в 2014 и 2015 годах. Сейчас шансов все же больше — есть патриоты и сильная армия, есть достаточно большое количество думающих людей.

Все буде Україна.

Виктор Шевчук