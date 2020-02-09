Февраль 9th, 2020

Украина планирует создать в Северодонецке и Мариуполе две базы по стандартам НАТО





Украина планирует создать в Северодонецке и Мариуполе две базы по стандартам НАТО, сообщил в интервью изданию Kyiv Post министр обороны Андрей Загороднюк. По его словам, эти два военных объекта начали возводиться в «чистом поле».

Он также добавил, что в нынешнем году его ведомство завершит строительство бригадного городка на полигоне «Широкий лан» в Николаевской области.

«Одним из приоритетов деятельности новой команды министерства обороны Украины является развитие строительства инфраструктуры. Мы планируем построить несколько качественных инфраструктурных объектов, чтобы все знали, что у нас тоже могут быть военные базы по стандартам НАТО. В частности, это два объекта, которые мы строим в чистом поле. Это будут военные базы: одна — в Мариуполе, другая — в Северодонецке», — заявил министр.