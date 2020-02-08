Февраль 8th, 2020

В Британии бездомных алкоголиков будут бесплатно лечить пивом и виски





В шотландском городе Глазго запускают программа помощи бездомным алкоголикам. Им будут наливать спиртное бесплатно, но под присмотром врачей, сообщает ВВС.



Для пилотного проекта, который инициировала шотландская активистка и правозащитница Кэрен Маккласки, уже найдено помещение и сформирована рабочая группа из медицинских работников и судебных экспертов.



Предполагается, что первыми участниками программы станут бездомные Глазго, которые неоднократно попадались на преступлениях, совершенных на почве тяжелой алкогольной зависимости.



Лечение этих людей и борьба с последствиями таких преступлений обходятся бюджету в сотни тысяч фунтов. Так, первые семь человек, которые потенциально могут войти в пилотный проект, были соучастниками 1630 преступлений. Один из них 427 раз попадал в местную больницу.



Все эти люди неоднократно пытались лечиться от алкогольной зависимости, но безуспешно.



Подобная программа помощи бездомным алкоголикам существует в Канаде с 1996 года. Она называется Managed Alcohol Project, ее основали после того, как в Торонто зимой замерзли и скончались трое бездомных алкоголиков. В обычных ночлежках алкоголь запрещен, и алкоголиков туда не пускают.