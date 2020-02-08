Февраль 8th, 2020

Как Сталин расстреливал пионеров

В начале февраля 1952 года в течение недели в Москве шёл судебный процесс. Обвинялись школьники, которые организовали альтернативный литературный кружок. Сфабрикованные дела в СССР были делом обыденным. Но суд над «террористами» из числа только что вышедших из пионеров юнцов поражал своей безжалостностью даже в те времена. На скамье подсудимых оказались 16 совсем маленьких мальчиков и девочек, 14 из которых были евреями. В ночь с 13 на 14 февраля 1952 года в Верховном суде СССР им был зачитан приговор. Обвиняемые в силу возраста не понимали в нем и половины. Но за плечами у них уже был год, проведенный в советских тюрьмах. Надежды на справедливый приговор не было ни у кого.

«Евгений Гуревич, Борис Слуцкий, Владилен Фурман приговариваются к высшей мере наказания – расстрелу, – монотонно читал судья. – Ирэна Аргинская, Ида Винникова, Феликс Воин, Григорий Мазур, Владимир Мельников, Екатерина Панфилова, Сусанна Печуро, Алла Рейф, Майя Улановская и Инна Эльгиссер приговариваются к 25 годам заключения. Тамара Рабинович, Галина Смирнова, Нина Уфлянд – к 10 годам лишения свободы с последующей ссылкой и поражением в правах на пять лет».

Все перечисленные ребята были членами подпольной организации «Союз за дело революции», история которой начиналась в Московском городском доме пионеров в 1949 году. Именно там, записавшись в кружок любителей литературы, восьмиклассница Сусанна Печуро подружилась с Борисом Слуцким и Владиком Фурманом. Для увлеченных книгами школьников литературный кружок стал вторым домом, где они проводили все свое свободное время – обсуждали стихи и рассказы, делились впечатлениями от прочитанного. Единственное, что было ребятам не по душе – политика руководителя кружка, которая единолично выбирала произведения для обсуждения. Все же, что было ей неизвестно, требовало предварительного прочтения и утверждения. Впрочем, эта цензура не мешала упомянутой троице собираться после занятий и обсуждать то, что не позволялось обсуждать в стенах класса.

До определенного времени конфликтов с педагогом на этой почве удавалось избегать. Поворотным стало начало 1950 года. Одна из участниц кружка зачитала довольно милое стихотворение про школьный вечер. Суть его сводилась к размышлениям выпускницы о будущей жизни, страхе перед неизвестным и грусти о беззаботном школьном времени. Педагог счел его антисоветским – ведь не может же советский человек пребывать в грусти и нерешительности! Тем более в вопросе будущего, которое, как известно, абсолютно точно светлое, да и строит его коллектив и страна, а не индивид. На сторону обвиняемой тогда встал Борис Слуцкий. После недолгого спора с руководителем кружка он заявил о своем уходе. На занятия он больше не ходил, но с ребятами отношения не разрывал. Вскоре именно у него дома ребята создали альтернативный кружок, свободный от цензуры.

Дома у Бориса была огромная, совершенно потрясающая библиотека. Здесь мирно соседствовали произведения классиков русской литературы с многочисленными томами сочинений Владимира Ильича Ленина. При этом издания Владимира Ленина были в ранних редакциях. Пытливые молодые люди стали изучать произведения Владимира Ильича, затем сравнивали их с мыслями товарища Сталина. И вдруг оказалось, что многие идеи, озвученные Владимиром Ульяновым, уже давно перевраны и утратили первоначальный смысл.

Со временем долгие беседы о литературе перешли в диалоги о жизни, о политическом устройстве страны. Наконец в какой-то из дней Борис встал и заявил о своих планах «бороться за осуществление идеалов революции, против существующего режима, против перерождения диктатуры пролетариата в бонапартистскую диктатуру Сталина». Затем, как вспоминала Сусанна Печуро: «В конце августа 1950-го я гостила у своей бабушки по отцу, где вместе со мной жила моя двоюродная сестра Нина Уфлянд, почти на год меня моложе. Именно здесь, на терраске старого деревянного дома, состоялся самый важный разговор с Борисом и Владиком, определивший всю мою дальнейшую жизнь. Юноши пришли, чтобы рассказать мне, что они решили создать подпольную организацию для борьбы со сталинским режимом и предлагают мне быть с ними. Они не скрывали от меня, какие опасности нас ждут, что, вероятно, эта деятельность будет стоить нам жизни. Решение принять их предложение стоило мне громадных душевных мук. Я понимала, что, соглашаясь, я отрекаюсь от всей своей предшествующей жизни».

Создание организации «Союз борьбы за дело революции» в августе 1950 года было совершенно спонтанным. У участников не было никакого плана, было лишь желание сделать жизнь лучше, устроив её по принципам справедливости, как и завещал Ленин. Начитавшись книг о революционерах, подпольщики придумали себе псевдонимы, а документы печатали исключительно на гектографе. Вскоре появились и новые члены. Причина того, что большинство из них были евреями, довольна проста. Борис пробовал поступать в то время в институт, во многих из которых для него как еврея места не нашлось. Среди таких же отверженных им заводились определенные разговоры, тут же находились единомышленники, они, в свою очередь, приводили своих друзей.

Сам же «Союз» просуществовал полгода. Последние месяцы существования организации все её члены находились под наблюдением. Впрочем, «наблюдатели» даже не думали скрываться. Молодые люди считали: донос на бывших воспитанников написала руководитель литературного кружка. Как бы там ни было, в январе 1951 года начались аресты молодёжи и подростков. К ним приходили ночью, искали запрещённую литературу, изымали книги. Молодых людей тут же увозили в тюрьму. Следствие по делу длилось целый год. Никто и представить себе не мог, что приговор суда окажется столь жестоким. Вчерашних студентов и школьников обвиняли в создании террористической организации, целью которой было свержение и даже устранение руководства СССР.

Их судила Военная коллегия Верховного Суда СССР. За готовность осуществлять акты террора. За подпольную антисоветскую деятельность. Их обвинили в измене родине, и суд это признал, а следователи, которые умело использовали свой богатый опыт «работы» с подследственными, сумели убедить всех обвиняемых, что они и на самом деле изменили родине. Почти все они с обвинением согласились.

У них не было адвокатов. Они не понимали, что, соглашаясь признать себя террористами и изменниками, тем самым они подписывают себе смертный приговор. Они это поняли тогда лишь, когда приговор был оглашен. Троих из шестнадцати, самых настойчивых в поисках ответа на вопрос, что случилось с их отечеством, которое вдруг стало для них чужим и они почувствовали себя в нем отверженными, приговорили к расстрелу. Это были: Гуревич Евгений Зиновьевич, студент института пищевой промышленности, 1931 г.р., Слуцкий Борис Владимирович, 1932 г.р., студент Московского педагогического института им. Потемкина, и Фурман Владилен Леонидович, 1931 г.р., студент 1-го Московского медицинского института. Только в эти минуты они окончательно и поняли, что страна, в которой они живут, для них действительно чужая. Вопреки заверениям следователей.

И все же, на каком основании их назвали террористами? Разве у них было оружие? Оказывается, было. Поломанный пистолет «Велодок» без патронов, который по очереди перепрятывали Мельников и Гуревич. Кроме того, Гуревич много говорил о терроре и даже ставил этот вопрос на обсуждение. Его никто не поддержал. Это была с его стороны самая настоящая мальчишеская бравада, такая же, какой обладал в 1928 году один руководителей «Демократического союза» в г. Чернигове — художник Олег Каменецкий, который, заслышав неприятную фамилию какого-нибудь городского начальника, всегда говорил: «Убил бы собственными руками!» Его тоже расстреляли.

Но кто они были, эти юноши и девушки, которые решились встать на путь борьбы с властью? И кого конкретно так сильно ненавидел Евгений Гуревич, что желал ему смерти? Это был член правительства Георгий Маленков, о котором в те годы говорили, что это именно он является инициатором проведения антисемитской политики в стране. Дело в том, что почти все молодые люди из «Союза борьбы за дело революции» были евреями. Следствие их так и определило, как участников «еврейской террористической организации». Не вдаваясь в подробности причин невероятно сильного давления на еврейское население страны в те годы (вопрос этот достаточно глубоко исследован), отметим лишь, что по своему отношению к евреям СССР тогда действительно напоминал Германию первых лет прихода Гитлера к власти. И порыв защитить себя от несправедливости был естественным.

Приговор о высшей мере наказания – расстреле – был приведен в исполнение 26 марта 1952 года. Прошений о помиловании никто из расстрельного списка не подавал. Остальных отправили умирать в лагеря. В конце апреля 1956 года Военная коллегия пересмотрела дело всей группы. Находившимся в заключении снизили сроки до пяти лет, освободив по амнистии. Троим уже давно расстрелянным ребятам изменили приговор на 10 лет лагерей.

В 1989 году все члены «Союза борьбы за дело революции» были полностью реабилитированы. Сусанна Печуро, вспоминая этот момент, рассказывала: «Открывается дверь, входит военный. “Здравствуйте, – говорит. – Я майор такой-то. Принес вам постановление прокуратуры о реабилитации. Вы должны ее прочитать, расписаться – и я ее заберу обратно. Так велено”. Ну, велено так велено. Прочитала, расписалась… Только, говорю, неправильно здесь. Здесь написано, что никакой антисоветской организации не существовало. А она была».

Мы хотим вспомнить о каждом. И так Дело Р-35271 или «Союз борьбы за дело революции».

Аргинская Ирэна Ильинична, 1923 г.р., уроженка г. Москвы, гражданка СССР, беспартийная, ранее не судима, проживала в Москве, учащаяся 10-го класса 79-й школы Киевского района г. Москвы.

Арестована органами МГБ СССР 18 января 1951 г. по обвинению в том, что «…являлась участником еврейской антисоветской террористической молодежной организации, ставившей своей целью борьбу за свержение Советской власти, занималась вербовкой новых участников, разделяла террористические замыслы участников группы, проводила антисоветскую агитацию, размножала и распространяла документы антисоветского содержания…».

Приговором Военной коллегии Верховного Суда СССР от 13 февраля 1952 г. осуждена к лишению свободы в ИТЛ сроком на 25 лет, с поражением в правах на 5 лет, с конфискацией имущества. После осуждения для отбытия наказания была направлена в Сибирский ИТЛ МВД.

Определением Военной коллегии Верховного Суда СССР от 21 апреля 1956 г. приговор Военной коллегии Верховного Суда СССР от 13 февраля 1952 г. по ст.ст. 58-1 «а», 58-8 УК РСФСР отменен. Дело в этой части было прекращено на основании ст. 4 п. 5 УК РСФСР. В остальном приговор оставался без изменений. Аргинская И.И. была признана осужденной по ст.ст. 58-10 ч. 1 и 58-11 УК РСФСР, по ст. 58-10 ч. 1 мера наказания была снижена до 5 лет ИТЛ, с поражением в правах на 2 года, без конфискации имущества. 25 апреля 1956 г. за отбытием наказания из-под стражи освобождена.

На основании ст. 6 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1953 г. «Об амнистии» Аргинская И.И. признана не имеющей судимости.

Постановлением Пленума Верховного Суда СССР от 18 июля 1989 г. дело в отношении Аргинской И.И. прекращено за отсутствием в ее действиях состава преступления. Страница на сайте проекта.

Винникова Ида Львовна, 1931 г.р., уроженка г. Москвы, гражданка СССР, член ВЛКСМ, из служащих, ранее не судима, проживала в Москве, до ареста — студентка заочного факультета Историко-архивного государственного института.

Арестована 14 марта 1951 г. органами МГБ СССР по обвинению в том, что «…являясь участницей еврейской антисоветской террористической молодежной организации «Союз борьбы за дело революции», ставившей своей целью борьбу за свержение существующего в СССР строя, присутствовала на нелегальных сборищах и принимала участие в обсуждении методов борьбы против Советской власти, проводила активную антисоветскую агитацию…». Во время следствия содержалась в Лефортовской тюрьме.

По приговору Военной коллегии Верховного Суда СССР от 13 февраля 1952 г. осуждена к лишению свободы в ИТЛ сроком на 25 лет, с поражением в правах на 5 лет, с конфискацией имущества. После осуждения направлена в ИТЛ МВД СССР в Иркутскую область.

Определением Военной коллегии Верховного Суда СССР от 21 апреля 1956 г. приговор Военной коллегии Верховного Суда СССР от 13 февраля 1952 г. по ст.ст. 58-1 «а», 58-8 УК РСФСР по вновь открывшимся обстоятельствам отменен. Дело в этой части прекращено на основании ст. 4 п. 5 УК РСФСР. Приговор в части обвинения по ст. 58-11 УК РСФСР отменен, и дело в этой части за недоказанностью обвинения прекращено. Обвинение Винниковой по ст. 58-10 ч. 1 УК РСФСР переквалифицировано на ст. 58-12 УК РСФСР и по этой статье назначена мера наказания 3 года ИТЛ, без поражения в правах и без конфискации имущества. За отбытием наказания Винникова И.Л. из-под стражи освобождена 25 апреля 1956 г.

На основании ст. 6 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1953 г. «Об амнистии» признана не имеющей судимости.

Постановлением Пленума Верховного Суда СССР от 18 июля 1989 г. дело в отношении Винниковой И.Л. прекращено за отсутствием события преступления.

Воин Феликс Миронович, 1931 г.р., уроженец м. Городницы Город-ницкого района Житомирской области, гражданин СССР, ранее не судим, из служащих, член ВЛКСМ, проживал в г. Ступино Московской области, до ареста — студент 1-го курса Рязанского медицинского института им. Павлова.

Арестован органами МГБ СССР 3 февраля 1951 г. по обвинению в том, что «…являлся участником еврейской антисоветской террористической молодежной организации, ставившей своей целью борьбу за свержение Советской власти, занимался вербовкой новых участников, разделял террористические замыслы других участников группы, проводил антисоветскую агитацию, размножал и распространял документы антисоветского содержания…». Во время следствия содержался в Лефортовской тюрьме МГБ СССР.

Приговором Военной коллегии Верховного Суда СССР от 13 февраля 1952 г. в соответствии со ст.ст. 58-1 «а», 58-8, 58-10 ч.1 , 58-11 УК РСФСР осужден на 25 лет ИТЛ, с поражением в правах на 5 лет и с конфискацией имущества. После осуждения направлен в Карагандинский ИТЛ МВД СССР.

Определением Военной коллегии Верховного Суда СССР от 21 апреля 1956 г. дело в отношении Воина Ф.М. на основании ст. 4 п. 5 УПК РСФСР прекращено, и он из-под стражи освобожден 25 апреля 1956 г.

Гуревич Евгений Зиновьевич, 1931 г.р., уроженец г. Днепропетровска, гражданин СССР, член ВЛКСМ, ранее не судим, проживал в Москве, до ареста — студент 1-го курса Московского технологического института пищевой промышленности.

Арестован органами МГБ СССР 18 января 1951 г. по обвинению в том, что «…являлся одним из основателей и руководителей еврейской антисоветской террористической молодежной организации, осуществлял вербовку новых членов в организацию, подготавливал распространение антисоветских листовок и документов, проводил подготовку к совершению террористических актов против руководителей ВКП(б) и Советского правительства, намеревался установить преступную связь с представителями враждебных иностранных государств и антисоветских националистических формирований, действующих на территории СССР…».

Приговором Военной коллегии Верховного Суда СССР от 13 февраля 1952 г. в соответствии со ст.ст. 58-1 «а», 58-8, 58-10 ч. 1 и 58-11 УК РСФСР осужден по совокупности совершенных им преступлений к расстрелу, с конфискацией имущества. Приговор приведен в исполнение 26 марта 1952 г. Определением Военной коллегии Верховного Суда СССР от 21 апреля 1956 г. приговор Военной коллегии Верховного Суда СССР от 13 февраля 1952 г. в отношении Гуревича по ст.ст. 58-1 «а», 58-8 УК РСФСР по вновь открывшимся обстоятельствам отменен. Дело в этой части было прекращено на основании ст. 4 п. 5 УК РСФСР. Гуревич Е.З. был признан осужденным по ст.ст. 58-10 ч. 1 и 58-11 УК РСФСР и приговорен к 10 годам ИТЛ, с поражением в правах на 5 лет, без конфискации имущества.

Постановлением Пленума Верховного Суда СССР от 18 июля 1989 г. дело в отношении Гуревича Е.З. прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления. Страница на сайте проекта.

Мазур Григорий Гдальевич, 1931 г.р., уроженец г. Новозыбково Брянской области, гражданин СССР, беспартийный, из служащих, ранее не судим, проживал в Москве, до ареста — студент 1-го курса Института генетики.

Арестован органами МГБ СССР 18 января 1951 г. по обвинению в том, «… что являлся участником еврейской антисоветской террористической молодежной организации “Союз борьбы за дело революции”, ставившей своей целью борьбу за свержение Советской власти, занимался вербовкой новых участников, разделял террористические замыслы других участников группы, проводил антисоветскую агитацию, размножал и распространял документы антисоветского содержания…».

По приговору Военной коллегии Верховного Суда СССР от 13 февраля 1952 г. в соответствии со ст.ст. 58-1 «а», 58-8, 58-10 ч. 1 и 58-11 УК РСФСР осужден по совокупности совершенных преступлений на 25 лет ИТЛ, с поражением в правах на 5 лет и с конфискацией имущества. Отбывал наказание в Карагандинском ИТЛ МВД СССР.

Определением Военной коллегии Верховного Суда СССР от 21 апреля 1956 г. приговор Военной коллегии Верховного Суда СССР от 13 февраля 1952 г. в отношении Мазура Г.Г. по ст.ст. 58-1 «а», 58-8 УК РСФСР по вновь открывшимся обстоятельствам отменен. Дело в этой части прекращено на основании ст. 4 п. 5 УК РСФСР. Мазур признан осужденным по ст.ст. 58-10 ч. 1 и 58-11 УК РСФСР, по ст. 58-10 ч. 1 мера наказания была снижена до 5 лет ИТЛ, с поражением в правах на 2 года, без конфискации имущества. За отбытием наказания из-под стражи освобожден 25 апреля 1956 г.

На основании ст. 6 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1953 г. «Об амнистии» признан не имеющим судимости, поражение в правах снято. Постановлением Пленума Верховного Суда СССР от 18 июля 1989 г. дело в отношении Мазура Г.Г. прекращено.

Мельников Владимир Захарович, 1932 г.р., уроженец г. Москвы, гражданин СССР, беспартийный, из служащих, ранее не судим, до ареста — студент 1-го курса Химико-технологического института им. Менделеева.

Арестован органами МГБ СССР по обвинению в том, «…что являлся участником еврейской антисоветской террористической организации…». Во время следствия содержался в Лефортовской тюрьме МГБ СССР.

По приговору Военной коллегии Верховного Суда СССР от 13 февраля 1952 г. по совокупности совершенных преступлений на основании ст. 58-1 «а» УК РСФСР осужден на 25 лет ИТЛ, с поражением в правах на 5 лет, с конфискацией имущества. Отбывал наказание в закрытой тюрьме в Богучаре и Карагандинских лагерях.

Определением Военной коллегии Верховного Суда СССР от 21 апреля 1956 г. приговор Военной коллегии Верховного Суда СССР от 13 февраля 1952 г. в отношении Мельникова В.З. по ст.ст. 58-1 «а» и 58-8 УК РСФСР по вновь открывшимся обстоятельствам отменен. Дело в этой части была прекращено на основании ст. 4 п. 5 УК РСФСР. Мельников В.З. был признан осужденным по ст.ст. 58-10 ч. 1 и 58-11 УК РСФСР. По ст. 58-10 ч. 1 мера наказания снижена до 5 лет ИТЛ, с поражением в правах на 2 года, без конфискации имущества. За отбытием наказания из-под стражи освобожден 25 апреля 1956 г.

Постановлением Пленума Верховного Суда СССР от 18 июля 1989 г. дело в отношении Мельникова В.З. прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления.

Панфилова Екатерина Михайловна, 1932 г.р., уроженка г. Москвы, гражданка СССР, беспартийная, из служащих, ранее не судима, проживала в Москве, до ареста — ученица 10-го класса 79-й женской школы г. Москвы.

Арестована 23 февраля 1951 г. органами МГБ СССР по обвинению в том, что «… являлась участницей еврейской антисоветской террористической молодежной организации “Союз борьбы за дело революции”, ставившей своей целью борьбу за свержение Советской власти, занималась вербовкой новых участников, разделяла террористические замыслы участников группы, проводила антисоветскую агитацию, размножала и распространяла документы антисоветского содержания…». Во время следствия содержалась в Лефортовской тюрьме МГБ СССР.

По приговору Военной коллегии Верховного Суда СССР от 13 февраля 1952 года осуждена по совокупности совершенных преступлений на основании ст. 58-1 «а» УК РСФСР к лишению свободы в ИТЛ сроком на 10 лет, с поражением в правах на 5 лет, с конфискацией имущества. 28 сентября 1951 г. Следчастью по особо важным делам МГБ СССР вынесено постановление о переквалификации обвинения по ст. 19-58-8 УК на ст. 58-8 УК РСФСР, обвинение по ст.ст. 58-1 «а», 58-10 ч. 1 и 58-11 УК РСФСР оставлено в силе. Отбывала наказание в Карагандинском ИТЛ МВД СССР.

Определением Военной коллегии Верховного Суда СССР от 21 апреля 1956 г. приговор Военной коллегии Верховного Суда СССР от 13 февраля 1952 г. в отношении Панфиловой Е.М. по ст.ст. 58-1 «а», 58-8 УК РСФСР по вновь открывшимся обстоятельствам отменен. Дело в этой части прекращено на основании ст. 4 п. 5 УК РСФСР. Панфилова признана осужденной по ст.ст. 58-10 ч. 1 и 58-11 УК РСФСР, по ст. 58-10 ч. 1 мера наказания снижена до 5 лет ИТЛ, с поражением в правах на 2 года, без конфискации имущества. За отбытием наказания из-под стражи освобождена 25 апреля 1956 г.

На основании ст. 6 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1953 г. «Об амнистии» Панфилова Е.М. признана не имеющей судимости, поражение в правах снято.

Постановлением Пленума Верховного Суда СССР от 18 июля 1989 г. производство по делу прекращено.

Печуро Сусанна Соломоновна, 1933 г.р., уроженка г. Москвы, гражданка СССР, из служащих, член ВЛКСМ, проживала в Москве, до ареста — учащаяся 10 класса 79-й школы г. Москвы.

18 января 1951 г. арестована органами МГБ СССР по обвинению в том, что «…являлась одной из основателей и руководителей еврейской антисоветской террористической молодежной организации “Союз борьбы за дело революции”, осуществляла вербовку новых членов в организацию, подготавливала распространение антисоветских листовок и документов, проводила подготовку к совершению террористических актов против руководителей ВКП (б) и Советского правительства, намеревалась установить преступную связь с представителями враждебных иностранных государств и антисоветских националистических формирований, действующих на территории СССР…». Во время следствия содержалась в Лефортовской тюрьме МГБ СССР.

По приговору Военной коллегии Верховного Суда СССР от 13 февраля 1952 г. в соответствии со ст. ст. 58-1 «а», 58-8, 58-10 ч. 1 и 58-11 УК РСФСР осуждена к лишению свободы в ИТЛ сроком на 10 лет, с поражением в правах на 5 лет, с конфискацией имущества. Отбывала наказание в Дубровском ИТЛ МВД СССР.

По приговору Военной коллегии Верховного Суда СССР от 21 апреля 1956 г. приговор Военной коллегии Верховного Суда СССР от 13 февраля 1952 г. в отношении Печуро С.С. по ст.ст. 58-1 «а», 58-8 УК РСФСР по вновь открывшимся обстоятельствам отменен. Дело в этой части было прекращено на основании ст. 4 п. 5 УК РСФСР, признана осужденной по ст.ст. 58-10 ч. 1 и 58-11 УК РСФСР. Мера наказания снижена до 5 лет лишения свободы в ИТЛ, без поражения в правах и без конфискации имущества. За отбытием наказания Печуро С.С. из-под стражи освобождена 25 апреля 1956 г.

На основании ст. 6 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1953 г. «Об амнистии» признана не имеющей судимости, поражение в правах снято. Постановлением Пленума Верховного Суда СССР от 18 июля 1989 г. производство по делу прекращено.

Рабинович Тамара Лазаревна, 1932 г.р., уроженка г. Москвы, гражданка СССР, член ВЛКСМ, из служащих, ранее не судима, проживала в Москве, до ареста — студентка Московского технологического института пищевой промышленности.

Арестована 13 марта 1951 г. органами МТБ СССР по обвинению в том, что «…будучи враждебно настроена к существующему в СССР строю, установила преступную связь с руководящим участником еврейской антисоветской террористической молодежной организации Гуревичем и его сообщниками Улановской, Рейф и Мельниковым, разделяла их вражеские взгляды и сама высказывала антисоветские националистические настроения, знала о террористических замыслах Гуревича и по его заданию проводила антисоветскую обработку своих знакомых…».

По приговору Военной коллегии Верховного Суда СССР от 13 февраля 1952 г. соответствии со ст.ст. 17-58-8, 58-10 ч. 1 и 58-11 УК РСФСР осуждена к 10 годам лишения свободы в ИТЛ, с поражением в правах на 5 лет и с конфискацией имущества. Отбывала наказание в ИТЛ МВД СССР (ст. Потьма, Мордовская АССР).

Определением Военной коллегии Верховного Суда СССР от 21 апреля 1956 г. дело на основании ст. 4 п. 5 УПК РСФСР прекращено, и она из-под стражи освобождена 25 апреля 1956 г.

Рейф Алла Евгеньевна, 1931 г.р., уроженка г. Киева, гражданка СССР, член ВЛКСМ, из служащих, ранее не судима, проживала в Москве, до ареста — студентка заочного отделения естественного факультета Государственного педагогического института им. Ленина.

Арестована органами МГБ СССР 7 февраля 1951 г. по обвинению в том что, «…являясь участницей еврейской антисоветской террористической молодежной организации, ставившей своей целью борьбу за свержение существующего в СССР строя, присутствовала на нелегальных сборищах и принимала участие в обсуждении методов борьбы против Советской власти, проводила активную антисоветскую агитацию. Также Рейф хранила у себя антисоветские документы и предоставляла свою квартиру для нелегальных сборищ…». Во время следствия содержалась в Лефортовской тюрьме МГБ СССР.

По приговору Военной коллегии Верховного Суда СССР от 13 февраля 1952 г. в соответствии со ст.ст. 58-1 «а», 58-8, 58-10 ч. 1 и 58-11 УК РСФСР осуждена к лишению свободы в ИТЛ сроком на 25 лет, с поражением в правах на 5 лет, с конфискацией имущества. Отбывала наказание в Минеральном ИТЛ МВД СССР.

Определением Военной коллегии Верховного Суда СССР от 21 апреля 1956 г. признана осужденной по ст.ст. 58-10 ч. 1 и 58-11 УК РСФСР, по ст. 58-10 ч. 1 мера наказания снижена до 5 лет ИТЛ, с поражением в правах на 2 года, без конфискации имущества. За отбытием наказания из-под стражи освобождена 25 апреля 1956 г. На основании ст. 6 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1953 г. «Об амнистии» Рейф А.Е. признана не имеющей судимости, поражение в правах снято.

Постановлением Пленума Верховного Суда СССР от 18 июля 1989 г. производство по делу прекращено.

Слуцкий Борис Владимирович, 1932 г.р., уроженец г. Астрахани, гражданин СССР, член ВЛКСМ, из служащих, ранее не судим, проживал в Москве, до ареста — студент Московского педагогического института им. Потемкина.

Арестован органами МТБ СССР 18 января 1951 г. по обвинению в том, что «…являлся одним из основателей и руководителей еврейской антисоветской террористической молодежной организации “Союз борьбы за дело революции”, осуществлял вербовку новых членов в организацию, подготавливал распространение антисоветских листовок и документов, проводил подготовку к совершению террористических актов против руководителей ВКП (б) и Советского правительства, намеревался установить преступную связь с представителями враждебных иностранных государств и антисоветских националистических формирований, действующих на территории СССР…». Во время следствия содержался в Лефортовской тюрьме МГБ СССР.

По приговору Военной коллегии Верховного Суда СССР от 13 февраля 1952 г. в соответствии со ст.ст. 58-1 «а», 58-8, 58-10 ч. 1 и 58-11 УК РСФСР осужден к расстрелу, с конфискацией всего принадлежащего ему имущества. Приговор приведен в исполнение 26 марта 1952 г.

Приговором Военной коллегии Верховного Суда СССР от 21 апреля 1956 г. признан осужденным по ст.ст. 58-10 ч. 1 и 58-11 УК РСФСР к 10 годам ИТЛ, с поражением в правах на 5 лет, без конфискации имущества.

Постановлением Пленума Верховного Суда СССР от 18 июля 1989 г. производство по делу прекращено. Страница на сайте проекта.

Смирнова Галина Анфаловна, 1931 г.р., уроженка г. Александровска (Сахалин), гражданка СССР, член ВЛКСМ, из служащих, проживала в Ленинграде, до ареста — студентка Ленинградского института киноинженеров.

Арестована органами МГБ СССР 13 марта 1951 г. по обвинению в том что, «…являясь участницей еврейской антисоветской террористической молодежной организации, ставившей своей целью борьбу за свержение существующего в СССР строя, присутствовала на нелегальных сборищах и принимала участие в обсуждении методов борьбы против Советской власти, проводила активную антисоветскую агитацию и работу по вербовке новых членов в организацию…».

По приговору Военной коллегии Верховного Суда СССР от 13 февраля 1952 г. в соответствии со ст.ст. 58-1 «а», 58-8, 58-10 ч. 1 и 58-11 УК РСФСР осуждена к 10 годам лишения свободы в ИТЛ, с поражением в правах на 5 лет и с конфискацией имущества. Отбывала наказание в ИТЛ МВД СССР по адресу (г. Тайшет Иркутской области).

По приговору Военной коллегии Верховного Суда СССР от 21 апреля 1956 г. признана осужденной по ст.ст. 58-10 ч. 1 и 58-11 УК РСФСР, по ст. 58-10 и. 1 мера наказания была снижена до 3 лет ИТЛ, без поражения в правах, без конфискации имущества. За отбытием наказания из-под стражи освобождена 25 апреля 1956 г.

На основании ст. 6 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1953 г. «Об амнистии» признана не имеющей судимости, поражение в правах снято. Постановлением Пленума Верховного Суда СССР от 18 июля 1989 г. производство по делу прекращено.

Улановская Майя Александровна, 1932 г.р., уроженка г. Нью-Йорк (США), гражданка СССР, беспартийная, из служащих, ранее не судима, проживала в Москве, до ареста являлась студенткой 1-го курса Московского технологического института пищевой промышленности.

Арестована органами МГБ СССР 7 февраля 1951 г. по обвинению в том, что «…являлась участницей еврейской антисоветской террористической молодежной организации “Союз борьбы за дело революции”, ставившей своей целью борьбу за свержение Советской власти, занималась вербовкой новых участников, разделяла террористические замыслы участников группы, проводила антисоветскую агитацию, размножала и распространяла документы антисоветского содержания, подозревалась в антисоветской деятельности…». Во время следствия содержалась в Лефортовской тюрьме МГБ СССР.

По приговору Военной коллегии Верховного Суда СССР от 13 февраля 1952 г. в соответствии со ст.ст. 58-1 «а», 19-58-8, 58-10 ч. 1 и 58-11 УК РСФСР осуждена к лишению свободы в ИТЛ сроком на 25 лет, с поражением в правах на 5 лет, с конфискацией имущества. Отбывала наказание в Ангарском ИТЛ МВД СССР.

По приговору Военной коллегии Верховного Суда СССР от 21 апреля 1956 г. признана осужденной по ст.ст. 58-10 ч. 1 и 58-11 УК РСФСР, по ст. 58-10 ч. 1 мера наказания была снижена до 5 лет ИТЛ, с поражением в правах на 2 года, без конфискации имущества. За отбытием наказания из-под стражи освобождена 25 апреля 1956 г.

На основании ст. 6 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1953 г. «Об амнистии» признана не имеющей судимости, поражение в правах снято. Постановлением Пленума Верховного Суда СССР от 18 июля 1989 г. производство по делу прекращено.

Уфлянд Нина Евгеньевна, 1934 г.р., уроженка г. Ленинграда, гражданка СССР, из служащих, ранее не судима, член ВЛКСМ, проживала в Москве, до ареста — учащаяся 9-го класса 642-й средней школы г. Москвы.

Арестована органами МГБ СССР 23 февраля 1951 г. по обвинению в том, что «…являлась участницей еврейской антисоветской террористической молодежной организации “Союз борьбы за дело революции”, ставившей своей целью борьбу за свержение Советской власти, занималась вербовкой новых участников, разделяла террористические замыслы участников группы, проводила антисоветскую агитацию, размножала и распространяла документы антисоветского содержания». Во время следствия содержалась в Лефортовской тюрьме МГБ СССР.

По приговору Военной коллегии Верховного Суда СССР от 13 февраля 1952 г. осуждена к лишению свободы в ИТЛ сроком на 10 лет, с поражением в правах на 5 лет и с конфискацией имущества. После осуждения направлена в Особый лагерь МВД СССР в Мордовской АССР.

Определением Верховного Суда Мордовской АССР от 19 июля 1954 г. Уфлянд Н.Е. 23 июля 1954 г. досрочно освобождена от наказания в соответствии с Указом ПВС от 24 апреля 1954 г. «О порядке досрочного освобождения от наказания осужденных за преступления, совершенные в возрасте до 18 лет», поражение в правах снято. Для дальнейшего проживания направлена в г. Житомир (УССР). Приговором Военной коллегии Верховного Суда от 21 апреля 1956 г. обвинение по ст. 58-10 ч. 1 УК РСФСР было переквалифицировано на ст. 58-12 УК РСФСР и назначена мера наказания 3 года ИТЛ, без поражения в правах и без конфискации имущества.

На основании ст. 6 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1953 г. «Об амнистии» Уфлянд Н.Е. признана не имеющей судимости.

Постановлением Пленума Верховного Суда СССР от 18 июля 1989 г. производство по делу прекращено.

Фурман Владилен Леонидович, 1931 г.р., уроженец г. Одессы, гражданин СССР, член ВЛКСМ, из служащих, ранее не судим, проживал в Москве, до ареста — студент 1-го курса Медицинского института Министерства здравоохранения РСФСР.

Арестован 19 января 1951 г. по обвинению в том, что «…являлся одним из основателей и руководителей еврейской антисоветской террористической молодежной организации, осуществлял вербовку новых членов в организацию, подготавливал распространение антисоветских листовок и документов, проводил подготовку к совершению террористических актов против руководителей ВКП (б) и Советского правительства, намеревался установить преступную связь с представителями враждебных иностранных государств и антисоветских националистических формирований, действующих на территории СССР…». Во время следствия содержался в Лефортовской тюрьме МГБ СССР.

Приговором Военной коллегии Верховного Суда СССР от 13 февраля 1952 г. Фурман В.Л. в соответствии со ст.ст. 58-1 «а», 58-8, 58-10 ч. 1 и 58-11 УК РСФСР осужден к расстрелу, с конфискацией всего принадлежащего ему имущества. Приговор приведен в исполнение 26 марта 1952 г.

Определением Военной коллегии Верховного Суда СССР от 21 апреля 1956 г. признан осужденным по ст.ст. 58-10 ч. 1 и 58-11 УК РСФСР и приговорен к 10 годам ИТЛ, с поражением в правах на 5 лет без конфискации имущества. .

Постановлением Пленума Верховного Суда СССР от 18 июля 1989 г. производство по делу прекращено. Страница на сайте проекта.

Эльгиссер Инна Леоновна, 1930 г.р., уроженка г. Москвы, гражданка СССР, член ВЛКСМ, из служащих, ранее не судима, проживала в Москве, до ареста — студентка Московского городского педагогического института.

Арестована органами МГБ СССР 18 марта 1951 г. по обвинению в том, что «…являлась участницей еврейской антисоветской террористической молодежной организации “Союз борьбы за дело революции”, ставившей своей целью борьбу за свержение Советской власти, занималась вербовкой новых участников, разделяла террористические замыслы участников группы, проводила антисоветскую агитацию, размножала и распространяла документы антисоветского содержания…». Во время следствия содержалась в Лефортовской тюрьме МГБ СССР.

По приговору Военной коллегии Верховного Суда СССР от 13 февраля 1952 г. в соответствии со ст.ст. 58-1 «а», 58-8, 58-10 ч. 1 и 58-11 УК РСФСР осуждена к лишению свободы в ИТЛ сроком на 10 лет, с поражением в правах на 5 лет и с конфискацией имущества. Отбывала наказание в Дубровском ИТЛ МВД СССР.

Определением Военной коллегии Верховного Суда СССР от 21 апреля 1956 г. назначена мера наказания 3 года ИТЛ, без поражения в правах и без конфискации имущества. За отбытием наказания Эльгиссер И.Л. из-под стражи освобождена 25 апреля 1956 г.

На основании ст. 6 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1953 г. «Об амнистии» признана не имеющей судимости, поражение в правах снято. Постановлением Пленума Верховного Суда СССР от 18 июля 1989 г. производство по делу прекращено.