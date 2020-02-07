Февраль 7th, 2020

Полякова: «Языкового вопроса в Украине нет. Людям все равно»

Певица Оля Полякова в восторге от своего недавнего концерта во Львове, на который собрались более 30 000 человек. Певица поражена, что жители украиноязычного города пели на концерте ее русскоязычные песни и убеждена, что языковой проблемы в Украине нет. «Это прекрасный был концерт. Вы знаете, 35000 человек в унисон поют свои песни на русском языке, я думаю, очень хорошо иллюстрируют, что вопроса языка у людей нет. Это разгорается в политическом поле, на телевидении. В жизни этого нет. Людям все равно «, — сказала Полякова. «Они готовы петь с тобой на любом языке, поддерживать тебя, если ты разделяешь их ценности, если ты говоришь с ними на одном ментальном языке», — добавила певица. Она также рассказала о своих гастролях в США и Канаде, где на концерты певицы пришла украинская диаспора. «На меня ходят только украинцы. И у меня русскоязычные песни. И они также полностью набивали мне залы и пели все мои песни. И им было все равно, что я пою на русском языке, потому что они меня воспринимают украинской певицей, которой я есть» , — отметила Полякова. Певица также отметила, что по ее мнению, языковой вопрос в Украине существует только в политической плоскости — и для того, чтобы отвлечь людей от чего-то важного.