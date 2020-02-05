Февраль 5th, 2020

Жительница Великобритании родила самых маленьких в мире близнецов





В одной из больниц Великобритании медики выходили наименьших в мире близнецов. Матерью новорожденных близнецов-рекодсменов стала 32-летняя Талия Китс.

Об этом передает The Sun.



Врачи убеждали, что Талии не стоит рожать. Когда же у нее преждевременно отошли воды, женщину предупредили, что дети могут умереть при рождении.



Британка на 23-й неделе беременности родила естественным путем Джо, весившего 429 граммов. Его брат Эшли весил всего 403 грамма, он появился на свет с помощью кесарева сечения.



Новорожденные сразу попали в отделение интенсивной терапии. Там они находились несколько месяцев. Оба близнеца родились с хронической болезнью легких. Так произошло из-за того, что они недоношенные.