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Жительница Великобритании родила самых маленьких в мире близнецов



В одной из больниц Великобритании медики выходили наименьших в мире близнецов. Матерью новорожденных близнецов-рекодсменов стала 32-летняя Талия Китс.

Об этом передает The Sun.

Врачи убеждали, что Талии не стоит рожать. Когда же у нее преждевременно отошли воды, женщину предупредили, что дети могут умереть при рождении.

Британка на 23-й неделе беременности родила естественным путем Джо, весившего 429 граммов. Его брат Эшли весил всего 403 грамма, он появился на свет с помощью кесарева сечения.

Новорожденные сразу попали в отделение интенсивной терапии. Там они находились несколько месяцев. Оба близнеца родились с хронической болезнью легких. Так произошло из-за того, что они недоношенные.

Category: Мир, Новости ﻿
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