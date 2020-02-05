Февраль 5th, 2020

Ученые определили рейтинг самого опасного мяса

Исследователи института питания в Сакраменто определили виды самого опасного мяса для здоровья человека. На удивление первое место в рейтинге заняла красная говядина, а следом за ней идет свинина. Данное исследование медики проводят уже нас протяжении нескольких лет на основе потребления продуктов питания большой выборкой пациентов больниц.

Первое место — красная говядина.

Красная говядина по мнению врачей опасна прежде всего для сердечно-сосудистовй системы в преклонном возрасте. Именно красное мясо может быть причиной заболеваний сердца, а потому его употребление следует строго контролировать и ограничивать. Идеальный вариант употребление красной говядины — быстрое кипячение в течении 3-5 минут тонко нарезанных кусочков. Эта методика широко применяется в юго-восточной Азии и показала свою эффективность.

Второе место — свинина

Основная проблема свинины, по мнению специалистов, это то, что она быстро портится при комнатной температуре и ее необходимо долго варить перед употреблением. Кроме того, свинина вызывает рост холестерина в организме. Идеально использовать для приготовления свинные битки, но перед этим их необходимо предварительно хорошо прожарить. Хранить свинину рекомендуют только в морозильной камере.

Третья позиция — баранина

Баранина также может вызвать осложнения в кишечнике при недостаточной термической обработке и дает большую нагрузку на печень. Поэтому ее рекомендуют употреблять в комплексных блюдах. Например плов или суп.

Самым безопасным блюдом по мнению врачей является индюшатина, которая отлично хранится и не имеет побочных неприятных эффектов.