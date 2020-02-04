Февраль 4th, 2020

Эштон Катчер рассказал об отношениях с Деми Мур после выхода ее скандальных мемуаров

Выход мемуаров 57-летней Деми Мур «Наизнанку» (Inside Out) наделал много шума. В книге актриса рассказала о трудных эпизодах своей жизни, отношениях с бывшими мужьями и близкими родственниками. Последний муж кинозвезды, 41-летний Эштон Катчер, избегал комментариев о выходе скандальной книги, в которой Деми вспомнила трудности в отношениях с ним. Однако в недавнем подкасте Марка Мэрона Катчер нарушил молчание на острую тему. Эштон рассказал, какие у него отношения с бывшей женой сейчас. Роман Катчера и Мур продолжался восемь лет, шесть из которых они прожили в браке.

Мы не тусуемся вместе. Все хорошо, но время вместе не проводим,

— охарактеризовал Катчер свои отношения с Мур.

Эштон Катчер и Деми Мур

При этом актер признал, что старается не терять связь с ее дочерями: Румер, Скаут и Таллулой Уиллис.

Я любил их и никогда не перестану любить, уважать, хотеть, чтобы они добились успеха. В то же время я им не отец. И никогда не пытался стать отцом. Я всегда уважал Брюса (Уиллиса. — Прим. ред.), которого считаю замечательным человеком. Если они не захотят меня видеть, я не собираюсь навязываться, но они все хотят, и это здорово,

— сказал он.

Румер Уиллис, Эштон Катчер и Деми Мур

В мемуарах Деми Мур рассказала, что хотела родить от Катчера ребенка, но у нее случился выкидыш. По ее словам, когда она переживала эту потерю, Эштон изменил ей. Когда ее книга вышла, он написал в своем твиттере следующее:

Я собирался опубликовать действительно язвительный твит. Потом посмотрел на своего сына, дочь и жену и решил ничего не публиковать.

После развода с Деми Мур Эштон Катчер женился на Миле Кунис, вместе с которой растит трехлетнего сына Димитрия и пятилетнюю дочь Уайетт.