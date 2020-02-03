Леди Гага впервые показала своего жениха

Год назад знаменитая американская певица Леди Гага разорвала помолвку со своим бойфрендом Кристиано Карино. Целый год сердце звезды, которой приписывали роман с Брэдли Купером и обвиняли в том, что именно она стала причиной разрыва актера с Ириной Шейк, было свободно. Но, кажется, сейчас Леди Гага сменила свой статус с «одинока» на «в отношениях».

Вчера звезду видели в компании ее нового бойфренда — предпринимателя и инвестора Майкла Полански. 33-летняя артистка и ее новый возлюбленный были в числе зрителей Суперкубка, который вчера прошел в Майами. Стадион они покидали вместе, причем шли в обнимку. А очевидцы рассказали, что во время игры Леди Гага и ее новый кавалер целовались на трибуне стадиона у всех на глазах.

Майкл Полански и Леди Гага

Полански окончил Гарвард и сейчас является руководителем института онкологической иммунологии, созданного сооснователем Facebook Шоном Паркером. В субботу Полански поддержал свою возлюбленную на шоу AT&T TV Super Saturday Night в Майами. Он сидел вместе с матерью певицы Синтией Джерманоттой.

Он очень умный и серьезный парень, который всегда был сдержанным,

— рассказал о Полански источник из его окружения.

Познакомились же звезда и предприниматель, по словам инсайдеров, на мероприятиях, устраиваемых Шоном Паркером. Так, в декабре он отмечал день рождения в своем доме и пригласил туда и Леди Гагу, и Майла Полански.

Вскоре после этого, в канун Нового года, певицу засняли целующейся с неизвестным мужчиной, но теперь его личность стала известна, да и сама Гага, кажется, готова официально заявить о новых отношениях.