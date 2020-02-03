Февраль 3rd, 2020 Футурологи рассказали, как будет выглядеть женщина через 50 лет



Футурологи рассказали, как будет выглядеть женщина через 50 лет — рассказывает surfingbird.ru/ По мнению исследователей, самое главное — женщины буду жить дольше и гораздо дольше сохранять красоту, а также они буду доминировать в обществе и практически везде находиться на первых ролях. И что интересно — станут все больше походими друг на друга. Впрочем — давайте по порядку.



Станут красивее



В будущем женщины будут всё более красивыми. К такому выводу, например, пришла группа учёных из Университета Хельсински под управлением Маркуса Йокела.

Исследователи обнаружили закономерную тенденцию: красивые женщины в среднем рожают на 16% больше детей, и их дети также будут красивыми. Особенно это касается женского пола.

Учёные сделали вывод, что тенденция к увеличению числа красивых женщин усиливается с каждым новым поколением. При этом тренд не распространяется на мужчин.



Женщин станет больше



Как показало недавнее исследование, проведенное специалистом по эволюционной психологии из Лондонской школы экономики Сатоши Каназама, даже если оба родителя внешне привлекательны, то шансы произвести на свет девочку у них выше, чем в среднем. Разница составляет порядка 26 %. Таким образом, через 50 лет гендерное соотношение в мире, вероятно, станет ещё более заметным — женщин будет больше, чем мужчин.



Станут ниже



Несмотря на то, что с начала XX века и среди мужчин, и среди женщин наблюдаются акселерационные процессы, не все учёные согласны с тем, что в будущем женщины будут более высокими, чем сегодня.

Так, специалист по эволюционным процессам, профессор биологии Йельского университета Стивен Стирнс вместе со своей командой провел исследование, доказывающее, что женщины в будущем станут ниже и тяжелее.



Команда Стирнса изучила 14 тыс. медкарточек жителей города Фрэмингхем в штате Массачусетс.

Учёные обратили внимание на то, что такие показатели женщин как вес, рост, давление, уровень холестерина и друге показатели прямо зависели от числа детей исследуемых женщин.



Исследование привело к неожиданному выводу: более низкорослые и тяжёлые по весу женщины рожали больше детей, чем «лёгкие» и высокие.

Если этот тренд сохранится, то в ближайшие годы средний рост женщины сократится на 2 сантиметра, а средний вес вырастет на 1 кг против нынешних. Первого ребенка женщина будущего будет рожать в среднем на 5 месяцев раньше, чем сейчас, а менопаузы отодвинутся на 10 месяцев.



Станут похожими друг на друга



Учёные сходятся во мнении, что современная глобализация, иммиграция и ассимиляция приведут к усреднению черт женских лиц. Рецессивные признаки, такие как веснушки, голубые и зелёные глаза, станут большой редкостью.



При этом полное смешение рас может никогда не произойти. В частности, эволюция лица будет зависеть от многих факторов.

В некоторых местах, где уникальные физические черты адаптированы к среде обитания и в связи с этим имеют сильное эволюционное преимущество, изменение черт будет происходить медленнее. Там же, где светлые волосы и голубые глаза – пришлые элементы (например, в Америке), они быстро исчезнут за ненадобностью.



Тем не менее, совсем одинаковыми женщины, конечно, не станут. Уже сегодня можно на время изменить цвет волос, глаз, форму лица, а в будущем, возможно, тип человека можно будет программировать еще при рождении благодаря развитию генной инженерии и с помощью пигментсодержащих клеток.

Будут больше влиять на бизнес



По прогнозам учёных, уже этот век можно будет условно назвать веком матриархата. Женщины получили возможность занимать важные посты всего столетие назад, но год за годом число женщин в бизнесе и управлении все больше.



Исследователи из Массачусетского технологического университета пришли к выводу, что женщины обладают большими перспективами в качестве управленцев.

Такое заключение они сделали, понаблюдав за жизнью некоторых деревень в Индии, где женщины занимают посты глав местных советов. Выяснилось, что дамы больше заботятся об односельчанах и берут меньше взяток, нежели мужчины.



И все же женщин по-прежнему считают нелогичными и непоследовательными в своих решениях. Возможно, это влияние гендерных стереотипов, но вопрос, какой мир будет лучше: патриархальный и матриархальный, всё ещё «висит в воздухе». В 2018 году Нобелевскую премию в области физики получил почти 100летний ученый

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