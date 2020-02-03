Февраль 3rd, 2020

Фантастическую гарнитуру смешанной реальности HoloLens 2 оценили в $3500





Гарнитура смешанной реальности HoloLens 2, анонсированная компанией Microsoft в начале года, поступила в продажу по цене $3500. Поначалу HoloLens 2 будет поставляться в США, Францию, Германию, Ирландию, Новую Зеландию, Австралию и Великобританию.



Новая версия устройства, вышедшего в 2016 году, отличается от оригинала более удобной конструкцией, меньшим весом, более широким полем обзора (выросло с 34° до 52°) и увеличением разрешения до 2K для каждого глаза, а также полноценной поддержкой отслеживания жестов.



HoloLens 2 нацелены исключительно на корпоративный сегмент, особенно на пользователей, занимающихся производством или ремонтными работами. За дополнительную ежемесячную плату пользователь получит программное обеспечение Microsoft Remote Assist, предназначенное для устранения неполадок в режиме реального времени.