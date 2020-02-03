Февраль 3rd, 2020

Дочка Джонни Деппа пришла на показ без белья в прозрачной одежде

Дочка Джонни Деппа пришла на показ без белья в прозрачной одежде. Ее появление привлекло колоссальное количество фотожурналистов.

Одним из самых обсуждаемых нарядов прошедшей вчера в Лондоне премии BAFTA стало платье 20-летней дочери Джонни Деппа и Ванессы Паради Лили-Роуз Депп. В свет модель вышла в черном кружевном полупрозрачном платье от Chanel — Лили является амбассадором марки и была музой покойного Карла Лагерфельда, поэтому и в нарядах бренда на публике появляется регулярно.

Выделиться из толпы Лили действительно удалось, ведь под платьем у нее, кажется, совсем не было нижнего белья, а кружева прикрывали ее наготу лишь весьма условно. Публика экстравагантный наряд звезды не оценила, и девушку раскритиковали.

Такие платья есть в салонах, где дамы принимают богатых клиентов, а затем отправляют их к проституткам, одетым таким образом. Ей 20 лет, и она якобы модель. Джонни и Ванесса, должно быть, очень ей гордятся.

Похоже, роман с Тимоти закончился (возлюбленный Лили Тимоти Шаламе. — Прим. ред.), отец разорен, и она теперь вынуждена зарабатывать на хлеб.

А зачем вообще нужно было что-то надевать?

— пишут пользователи сети.

Впрочем, поклонники Депп отметили, что, несмотря на неудачный выбор, она все равно прекрасна.

В подобном наряде Лили, к слову, уже выходила в свет — на показе Chanel Metiers d’Arts чуть больше года назад она тоже появилась в черном кружевном платье и лосинах. Правда, тогда ее платье было не таким прозрачным, поэтому осуждений у публики не вызвало.