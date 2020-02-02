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Похищенные мощи святого Николая жулик подарил их другу

Фото: Национальная полиция Украины

В Винницкой области на западе Украины мужчина украл из храма мощи святого Николая. Об этом сообщается на сайте областного управления Национальной полиции Украины.

Преступником оказался 37-летний мужчина, ранее судимый за убийство. Он освободился в мае 2019 года после 14 лет заключения.

Похитителя удалось вычислить с помощью видео с камер наблюдения в храме. Выяснилось, что добычу преступник подарил своему другу. Мощи удалось возвратить на место.

За кражу мужчине грозит до шести лет тюрьмы.

Category: Новости, Украина ﻿
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