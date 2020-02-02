Февраль 2nd, 2020

Эксперимент показал, что люди, пьющие вино здоровее — врачи



Эксперимент показал, что люди, пьющие вино здоровее — врачи Британии опубликовали интересное исследование. пишет The Sun. Кроме того, у пьющих хорошие вина более разнообразная микрофлора и нет практически газов.

Свои выводы эксперты сделали по итогам эксперимента, участие в котором приняли более трех тысяч участников из Великобритании, Америки и Нидерландов.

Испытуемые пили разные виды спиртных напитков, например, красное и белое вино, сидр и пиво.

В итоге было установлено, что у тех, кто пил красное вино, была более разнообразна микробиота кишечника.