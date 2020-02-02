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Эксперимент показал, что люди, пьющие вино здоровее — врачи


Эксперимент показал, что люди, пьющие вино здоровее — врачи Британии опубликовали интересное исследование. пишет The Sun. Кроме того, у пьющих хорошие вина более разнообразная микрофлора и нет практически газов.

Свои выводы эксперты сделали по итогам эксперимента, участие в котором приняли более трех тысяч участников из Великобритании, Америки и Нидерландов.
Испытуемые пили разные виды спиртных напитков, например, красное и белое вино, сидр и пиво.
В итоге было установлено, что у тех, кто пил красное вино, была более разнообразна микробиота кишечника.

Что касается остальных напитков, то они не дают подобного эффекта. Тем более, красное вино минимизирует уровень «плохого» холестерина и ожирения.

Медики считают, что подобный эффект достигается с помощью полифенолов, которые обладают антиоксидантными свойствами и служат «топливом» для микроорганизмов.

Category: Наука, Новости ﻿
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